Jak bylo těžké rozhodnout se, že skončíte. Po návratu z Mnichova s bronzovou medailí na krku jste si chtěla dát půl roku na rozmyšlenou… Bylo toho v tu chvíli hodně… Už dřív postupně přicházely signály. Loni před olympiádou v Tokiu jsem měla velké problémy s ramenem, což jsem vlastně ani neříkala. Nikdy jsem nebyla člověk, který by si dělal alibi. Ono to stejně nikoho nezajímá. Lidi zajímá je to, jaký podáte výkon. Zranění má každý, ale už to - na rozdíl od mladších let - začínalo být dost nepříjemný. Ta bolest je jiná. Se šampionátem v Mnichově se nabízela symbolika uzavřít po dvou desetiletích kruh.

Jakou roli v tom sehrálo i to, že jste matkou dvou synů?

Pochopitelně vnímám, že mě v devíti a čtyřech letech víc potřebují doma, než abych byla někde na cestách. Potřebují tu mámu, která jim opravdu připravuje svačiny a balí je na tréninky. Je to logisticky náročný a zřejmě toho bude čím dál tím víc.

Někteří sportovci se po skončení kariéry po čase pokoušejí o návrat. Jedná se u vás o definitivní rozhodnutí?

Určitě. Je úžasné, že jsem vydržela u atletiky do jednačtyřiceti let a ještě to dotáhla k poslední medaili. O to je rozloučení krásnější. (usmívala se) Myslím, že naplňuji pořekadlo, že je důležité umět skončit v nejlepším. A tohle je přesně ten čas. Všechno do sebe krásně zapadlo a bude se rozvíjet nová životní etapa.

Jaká bude?

Ještě vám to přesně nepovím, protože to nevím. Ráda bych atletice a Dukle vrátila, co do mě investovaly. Chtěla bych na Julisce pomáhat mladým s oštěpem. Uvidí se, jestli mi to bude dávat takové uspokojení jako to bylo z mého sportování. Tím jsem přece jen přenášela hodně emocí a pomáhala lidem, a to mě nabíjelo.

Trénovat starší závodníky kolem dvacítky by vás nelákalo?

Na Julisce se pohybují spíš profesionálové, ale já bych chtěla pracovat s dětmi. Ono je totiž strašně důležité podchytit mladé atlety. V tom byl mistr můj první trenér v Dukle Ruda Černý. Prošla mu rukama spousta výborných závodníků.

Chtěla byste najít nějakou budoucí hvězdu?

I když ji budu chtít najít stokrát, tak ji nenajdu. Musel by mi ji poslat vesmír… (usmívala se) A kdybych ji našla, musela bych ji stejně poslat dál. Být profesionálním trenérem je docela náročná práce, kterou žena, která chce být s dětmi a mít funkční rodinu, prakticky nemůže vykonávat. Trenéři jsou pořád z domova na soustředěních a závodech, a to já nechci. I kvůli tomu končím a je to pro mě úleva.

Posledním závodem bylo pro vás čtvrteční finále Diamantové ligy v Curychu. Měla jste v hlavě, že to bylo naposledy?

Nic zvláštního jsem tam neprožívala. V rozcvičení mě bohužel píchlo v noze a závodem jsem se protrápila. Byla jsem naštvaná a vlastně na mě ani nějak nedopadalo, že je to poslední závod. To před měsícem na mistrovství Evropy v Mnichově to bylo mnohem silnější. Hlavně proto, že jsem tam měla své kluky a další blízké lidi.

Při páteční rozlučce v pražské pivnici U Pinkasů jste shlédla televizní sestřih všech svých medailí. Co považujete za největší úspěch?

Nejvíc bylo jednoznačně olympijské vítězství na hrách v roce 2008 v Pekingu. Ať už s úžasným projevem finského komentátora, nebo že to vyšlo přesně na den na 21. srpna, což bylo čtyřicáté výročí okupace. Vítězstvím v posledním pokusu nad Ruskou Abakumovovou a s darovanou skladbou od Tří sester to celé dostalo ohromný rozměr. Bylo jasné, že tuhle medaili nic nepřebije. Ony ale všechny byly s nějakým příběhem. Většinou to bylo dost emotivní. Jsou mezi nimi i příběhy, které se tehdy neřekly, ale teď by to už šlo.

Povídejte…

Tak třeba na olympiádě v Riu jsem ztratila visačku s akreditací. Pak jsem se den před kvalifikací snažila dostat v dešti přes olympijský park a nějak jsem tam bloudila… Ale vždycky jsme to zvládli. Hlavně díky mému příteli Lukášovi, který mě doprovázel při všech medailích a byl takový můj talisman.

Příběh měla i vaše poslední medaile na ME v Mnichově, kde jste se před dvaceti lety na stejném stadionu objevila poprvé jako oštěpařka. Můžete porovnat tehdejší a současnou Barboru Špotákovou?

Dneska to je hodně unavená Bára. To si nikdo ani nedokáže představit… Ale před měsícem jsme si připadala srovnatelná. Jako by mi bylo o deset let míň. Byla jsem schopná ze sebe ještě vydolovat slušný výkon. Ale bylo to hrozně těžký. Jsem vděčná, že jsem mohla prožít všechny ty roky, co mám za sebou. Budu to vracet. Kolikrát jsem měla i velké štěstí.

Setkávala jste se často s oštěpařskou legendu Danu Zátopkovou, od jejíhož narození by 19. září uplynulo přesně 100 let. Jak na ní vzpomínáte?

Dana byla úžasný člověk, ke kterému jsem vzhlížela. Její optimismus a životní přístup byl nakažlivý. Na druhou stranu ke mně uměla být kritická a upřímná, čehož si moc cením, protože to je lepší než kdyby vám někdo mazal med kolem pusy. Řekla bych, že Dana našim oštěpařům vydláždila cestu, abychom mohli dosahovat velkých úspěchů.