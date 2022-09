Špotáková ukončila kariéru. Tahle pohádka má nádherný konec, prohlásila

Bylo to krásné. Bylo to dlouhé, ale konec musel jednou přijít. Slavná oštěpařka Barbora Špotáková je už bývalou atletkou. Po návratu ze srpnového ME v Mnichově, kde vybojovala bronz, sice jednačtyřicetiletá matka dvou synů tvrdila, že si dá půl roku na rozmyšlenou, ale nakonec bylo rozhodování kratší.

Barbora Špotáková se loučí. | Video: Deník / Milan Novotný