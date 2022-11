Na nedávném vyhlášení ankety o nejlepšího armádního sportovce sdělila její vítězka Ester Ledecká, že by primát měl spíš patřit světové rekordmance. Přitom účastníci hlasování zařadili Špotákovou až na desáté místo.

Špotáková: Jsem vděčná, že jsem mohla prožít tak úspěšné roky. Chci to vracet

Na Atletovi roku vítězný Jakub Vadlejch prohlásil, že kdyby měl možnost, zvolil by královnou bývalou kolegyni v oštěpařském sektoru. Ta ve svazové anketě skončila druhá.

Loučení na načinčaném večírku bylo pro jednačtyřicetiletou Špotákovou dojemné. Hlavně ve chvíli, kdy stála na pódiu s Monikou Absolonovou, která zpívala jen pro ni.

Čínskou nabídku odmítla

Přiznala, že se v přímém televizním přenosu musela hodně držet, aby to ustála. V zákulisí se pak slzičkám neubránila. „Nečekala jsem, že dostanu dar v podobě krásné písně a že se bude dvakrát tleskat ve stoje,“ divila se držitelka bronzu ze srpnového ME v Mnichově.

„Vnímám to tak, že nekončím jenom já, ale jedna silná generace,“ připomněla, že při jiném čísle s ní zpívali i Zuzana Hejnová, Jakub Holuša, Jan Kudlička a Petr Frydrych.

Nyní už vede život, na jaký se těšila. Není profesionální atletkou, její úvazek v Dukle Praha bude ještě rok dobíhat. Až potom se vydá vlastní cestu.

KVÍZ: Konec oštěpařské legendy. Jak dobře znáte Barboru Špotákovou?

„Zatím mám na Julisce na starosti malé atlety, kteří by chtěli házet oštěpem. To jsem si přála a také bych chtěla nějakým způsobem přispět k tomu, aby česká oštěpařská škola měla ve světě stále zvuk,“ poznamenala rodačka z Jablonce nad Nisou.

Měla i nabídky ze světa. „Přihlásili se Číňané, jestli bych pro ně mohla pracovat v období do olympijských her 2024 v Paříži. To ale nepřipadalo v úvahu,“ pravila jednoznačně.

Ani vizi, že by se měla stát trenérkou na plný úvazek, nemá. „Uvidíme, třeba se mi někdo zalíbí, ale zatím jsem nikoho neobjevila. Na druhou stranu si nejsem jistá, jestli bych byla dobrou trenérkou. Na to musí být člověk drsný. Myslím, že bych neuměla být dostatečně přísná, jako byli třeba mí trenéři,“ přemítala.

Stoprocentní máma

Její prioritou je starost o syny Janka a Darka. „Jsem stoprocentní mámou. Je potřeba, abych na kluky dohlédla. Vím, že mám pár restů, a tak se jim snažím po škole věnovat, dělám svačiny, peru štulpny… Teď je to jiný. Dřív jsem se pořád za něčím honila,“ líčila.

„Jinak u mě není moc nového. Na podzim jsem měla vždycky volno, a tak změnu ani nepozoruju,“ usmívala se trojnásobná mistryně světa. „Běhat a cvičit jsem nepřestala. Pořád mě to baví. Jsem v pohybu s dětmi na Dukle. Připadám si nabitá a plná energie.“

Špotáková ukončila kariéru. Tahle pohádka má nádherný konec, prohlásila

Barbora Špotáková zároveň nevyloučila, že by se v budoucnosti mohla objevit v oštěpařském sektoru. „Třeba bych si na nějakém malém mítinku ještě někdy zazávodila. Rozdíl oproti minulosti by však byl v tom, že nebudu muset, ale že mohu. To je nádherný pocit. Jedná se o neskutečný komfort.“

Ovšem o budoucnosti v nadcházejících měsících či letech konkrétní představu nemá. „Nechám tomu čas. Těším se na to, co přijde. Vesmír mi určitě něco pošle,“ dodala s úsměvem.