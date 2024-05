V dubnu se stala místopředsedkyní Českého atletického svazu (ČAS). K tomu Barbora Špotáková trénuje na Julisce skupinku mladých oštěpařů, nevylučuje, že by si i letos jako amatérka zazávodila. Na plný úvazek je matkou a své syny vede ke sportu. Nevěnují se však atletice, ale genetickou výbavu zatím využívají jako fotbalisté.

Barbora Špotáková | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Funkce místopředsedkyně je dobrovolná. Vykonává se při práci a pro mě se v podstatě nic nemění. Nakouknu do svazové organizace a pokusím se být atletice nápomocná,“ řekla při rozhovoru s Deníkem světová rekordmanka, držitelka tří olympijských medailí a trojnásobná mistryně světa.

Nastoupila jste na místo po zemřelém funkcionáři Jackovi Přibáňovi. Svaz vám post nabídl?

Napadlo to předsedu mého mateřského klubu a předsedu pražského svazu. Přesvědčili mě, i když jsem se bránila. (usmívá se) Rozhodlo to, že chci atletice něco vracet. Bez ní bych nebyla tam, kde jsem. Je to na rok do příští volební valné hromady. Teprve pak se uvidí, jestli mi to půjde. Jestli bude mít smysl, abych v tom pokračovala a ucházela se o funkci.

V čem bude spočívat vaše práce?

Měla bych jednat s činovníky krajských svazů a jejich problémy komunikovat s vedením ČAS. Také bych bych mohla vyjednávat s krajskými úřady třeba o tom, že je potřeba někde opravit atletický stadion. Zastupitelům bych jako místopředsedkyně svazu a zároveň bývalá reprezentantka asi byla schopná vysvětlit, že atletika je nejlepší sport na všeobecný rozvoj a je potřeba do ní investovat. Myslím, že by ke mně mohli být regionální politici vstřícnější. Uvidím, jestli to tak ve skutečnosti bude. Zatím nic nevím.

Atletice pomáháte ještě jinak, že?

Jsem také zapojená i do programu Atletika pro děti. Objevuju se různých akcích. Funkcí mi tedy neubývá.

Krátce před vámi nastoupila na svaz jako trenérka reprezentace pro sekci sprintů a překážek Zuzana Hejnová. Není to signál omlazení svazových struktur?

Že se tam sejdeme, jsme jedna o druhé nevěděly… Obě jsme byly překvapené. V jejím případě jde o změny, které se snaží nastartovat šéftrenér Pavel Sluka. Jde o zlepšení vztahů a komunikace v atletickém hnutí. Myslím, že u Zuzky by mohlo platit to samé, co u mě. Váha její osobnosti může zabrat. Je skvělé, že má vůli něco dělat. Klidně by mohla sedět doma a věnovat se malému dítěti. Já bych taky nemusela, ale myslím, že je dobré vracet. Předem však není jisté, jestli se to povede.

Možná si někde hodím

Jak pokračujete na Julisce v trénování?

Mám čtyři svěřence mezi osmnáctým a dvacátým rokem. Jsou to kluci i holky a v podstatě to jsou začátečníci. Při oštěpu trvá nějakou dobu, než se člověk někam propracuje.

S kariérou jste se rozloučila na podzim 2022, ale loni jste nastoupila ke čtyřem závodů. Zvažuje něco podobného - například pomoc extraligovému týmu Dukly - i letos?

Závodit v extralize už neplánuji, ale možná si někde hodím. To nevylučuji. (usmívá se)

Vedete své syny k atletice?

Na atletiku mají dost času. Roman Šebrle nebo Petr Svoboda do šestnácti pobíhali po fotbalovém hřišti. Já dělala všechny sporty. O oštěpu jsem nic nevěděla. Až v jednadvaceti letech mě Honza Železný při mistrovství Evropy v Mnichově přemluvil, abych začala házet. Chtít třeba od třináctileté holky, aby třískala do oštěpu, když ještě nemá pořádně vyvinutý loket a rameno, prostě nejde. Oštěp stačí vzít do ruky v osmnácti. U dětí vidím rezervy ve všeobecné připravenosti, což je záležitost koncepce tělesné výchovy.

Povídejte.

Fyzická zdatnost dětí upadá. Základ by měl přijít od rodičů. Je chyba si myslet, že z dítěte bude sportovec, když ho dvakrát týdně odvezu na trénink nebo na kroužek. Je to o každodenním pohybu, aby se kluci a holky mohly proběhnout a vyskákat. Začíná se o tom mluvit, snad se to zlepší.

Vraťme se k vašim sportujícím potomkům.

Kluci se k atletice možná jednou dostanou. Sportovně jsou nadaný, ale zatím hrají fotbal a mladší zkouší i hokej. V Unhošti ho postavili do fotbalové brány a myslím, že bych se měla poohlížet po nějakém brankářském trenérovi. Přijde mi, že to má v sobě. (usmívá se) Starší má za sebou už první přestup, vybralo si ho SK Kladno. Byla jsem trochu proti tomu, protože mi vyhovovalo, že jsme v Unhošti na tréninky jezdili na kole. Teď musíme dojíždět do Kladna, ale je z toho nadšený. Bereme to, že je to pro něj posun.