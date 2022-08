Trojice Češek v akci. Atletické mistrovství Evropy zahájí maratonky

Některé evropské sportovní federace však Mnichově chybí. Třeba vodní slalomáři závodili o evropské kovy už koncem května v Liptovském Mikuláši. Evropští plavci si zase ve stejném termínu, v jakém probíhá mnichovský sportovní hodokvas, dali dostaveníčko v Římě.

Největší naděje mají Vadlejch a Staněk

I proto je nejasné, jakou šanci má slepenec do dalších let, když se navíc osamostatní právě atletika. Ve zmíněném Berlíně získali atleti tři cenné kovy. Z medailistů ale bude nyní na startu jen oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Větší pozornost však bude upřena na světovou rekordmanku Barboru Špotákovou. Na ME 2002 v Mnichově odstartovala úžasnou oštěpařskou kariéru a na stejném místě by se s ní měla rozloučit. „Vypadá to, že by se kruh mohl po dvaceti letech uzavřít,“ zmínila v rozhovoru pro Deník.

Čtvrtkařka Lada Vondrová: Chci běžet pod 51 sekund a postoupit do finále

Největšími želízky jsou Jakub Vadlejch, konečně vyléčený koulař Tomáš Staněk, který bude v akci už v pondělí, a třeba se vyšvihne i někdo další. „Krásné bude každé finále. Je však potřeba, aby se u jakéhokoli atleta sešly všechny maličkosti,“ upozorňuje šéftrenér Pavel Sluka.

První medaile zacinkaly

Závodit budou i další tuzemské hvězdy a dá se očekávat, že na tribunách budou vidět české vlajky. Představí se medailisté z nedávného mistrovství světa v Halifaxu kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa, nebo plážoví volejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner.

Pátá jako v hale? To ne, brzdí mě oštěp, říká vícebojařka Skřivanová

A první dvě evropská zlata už má česká výprava v kapse. Postarali se o ně mladičká Iveta Miculyčová ve freestyle BMX a famózní Adam Ondra v lezení na obtížnost. Svou dominanci potvrdil i bronzem v boulderingu.

Kolik medailí do neděle ještě přibude?