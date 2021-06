Jediným pokusem přes šedesátimetrovou hranici ovládla pražské klání oštěpařek Barbora Špotáková. Stačilo ji k tomu hodit své náčiní do vzdálenosti 60,21 metru. I když nepřekonala výkon z minulého týdne, po závodě se usmívala.

„Sice jsem se tady nezlepšila, ale i tak si toho vítězství vážím. Neměla jsem v sobě takovou šťávu jako posledně. Z mítinku v Plzni jsem byla dost utahaná a cítím, že jsem to ze sebe ještě nesetřepala. Nohy tentokrát dobře běžely, ale mám takovou unavenou ruku,“ vyprávěla dvojnásobná olympijská vítězka.

Může prý přidat tři čtyři metry

Ví, že v jejích možnostech jsou mnohem lepší výkony. „Může to být lepší. Když se všechno sejde, klidně bych mohla přidat tři čtyři metry navíc,“ pokračovala devětatřicetiletá duklačka.

„Oštěp dává hrozné rány, tělo to musí vydržet. A závodů mám teď už docela dost. Dneska ráno jsme měla zablokovaný krk. Těžko jsem s ním otáčela a je to spojený i s pravou rukou. Byl to trochu boj,“ přiznala.

Závody jsou pro ni i příjemným povyražením. „Snažím se startů jako je Odložilův Memoriál užívat. Je nasnadě, že takových závodů mě v kariéře už moc nečeká.“

Poslední pokus házela vyloženě kvůli divákům. „Měla jsem skoro slzy v očích. Jsem na domácím stadionu a už se to asi mockrát nebude opakovat. Bylo to tady dneska bezvadný, krásný počasí. Každého závodu si po pandemii vážím.“

Co se týká dalších startů je opatrná. „Uvidím, jak budu po Julisce rozbitá. Začínám závody cítit. Je to oštěp, jde o to, abych si v příštím startu nějak neublížila. Další program nechávám v tuto chvíli otevřený,“ přemítala.

Holuša se radoval z třetího místa

Další krůček na cestě k olympijskému startu udělal na patnáctistovce Jakub Holuša. Ani ne tak kvalitním časem 3:36,19, jako spíš celkově třetím místem. „Kdyby to bylo o vteřinu lepší, tak si polepším o čtrnáct bodů, kdežto za umístění si připíšu do žebříčku čtyřicítku. Je to velký příděl a určitě důležitý krok směrem k Tokiu,“ pochvaloval si český rekordman.

„Neběželo se mi tak dobře jako minulý týden na mítinku v Paříži. Tam jsem měl víc sil v závěru. Dneska jsem se musel hodně kousnout. Ale dobrý, i když bude to ještě hodně těžké,“ konstatoval.

Juškovi to létalo za osm metrů

Zatímco koulař Tomáš Staněk byl ze šestého místa a výkonu 20,11 metru poněkud zklamaný, dálkař Radek Juška po skvělé sérii se čtyřmi skoky přes osm metrů, z nichž nejdelší měřil 811 centimetrů, zářil.

„Nepamatuju si, že bych v jednom závodě tolikrát překonal osmimetrovou hranici. Obvykle se mi povedlo tak dvakrát, ale už bylo načase, abych něco pořádného předvedl,“ vyprávěl skokan pražského Olympu.

„Ukázalo se, že jdeme správným směrem a jsem rád, že jsem se v boji o Tokio zase o kousek posunul. Věřím, že se tam v hlavě pomalu blížím,“ vykládal český rekordman, jemuž se na Julisce tradičně daří.

„Na Odložilově memoriálu obvykle vyjde počasí. Je tady snad nejlepší dálkařský sektor v republice a důležitou roli samozřejmě sehráli diváci. Jsem moc rád, že se mohli vrátit. Jejich povzbuzování je v technických disciplínách vždycky důležité. Doufám, že nám budou moct fandit i na dalších závodech,“ přál si Juška.