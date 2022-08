Zdaleka nešlo o náhodu - rodačka z Jablonce byla a pořád je fanynkou této punkrockové hudební skupiny.

Bojím se dělení lidí na lepší a horší. Musíme se respektovat, říká Špotáková

Nespočetněkrát se objevila na pódiu, Tři sestry jí udělily doživotní bezplatný vstup na jakýkoli jejich koncert.

Čtvrtá sestra

V refrénu frontman skupiny Lou Fanánek Hagen zpívá: "Naštěstí však oštěp třímá dáma, která šestým tahem dává mat. Dobrá forma vážně není fáma, 21. srpna já se mohu smát."

Reakce byly veskrze pozitivní. "Skvělá písnička, nemůžu jí nic vytknout," hlásila Špotáková na oslavném večírku.

Další parádní chvilky se fanoušci dočkali na olympiádě v roce 2012. Londýn byl svědkem druhého, o poznání suverénnějšího triumfu české oštěpařky. Vyhrála kvalifikaci, vyhrála i finále. Čtyřikrát se měřila vzdálenost, vždy by to stačilo na zlato.

Podle očekávání se Špotáková stala Atletkou roku. Pošesté v řadě.

Být jako Bára

Slavnostní vyhlášení se neslo v uvolněné atmosféře. Na závěr na pódium přicupital dětský pěvecký sbor Koťata, který rozzářil tváře všech přítomných. Nejvíce dojatá byla právě vítězka. Malé holčičky totiž přezpívaly Ódu na radost.

V refrénu zaznělo: "Být jako Bára, být jako Bára. Být jako ona chtěla bych. Jako Bára, jako Bára, taková chci vážně být."

Od té doby si video na YouTube pustily více než tři miliony uživatelů. To je víc než jakýkoli její závod včetně olympiády.

Hodně působivý moment přišel v roce 2017, kdy Špotáková poprvé (ne naposledy) vystoupila v televizi jako zpěvačka. Opět to bylo u příležitosti vyhlášení ankety Atlet roku, opět slavila (podeváté a - zatím - naposledy).

TOP 5 triumfů na LOH: Úžasná Špotáková, Šebrleho dominance či tenisový zázrak

Její vítězství odpovídalo jejím úspěchům v českém dresu - ve věku 36 let se jí povedlo vyhrát mistrovství světa v Londýně.

Co hodíš, to přehodí někdo příště zas

Špotáková si na pódiu střihla duet s Jakubem Vadlejchem, parťákem z oštěpařské reprezentace.

Atleti přezpívali hit od Mekyho Žbirky "Čo bolí, to prebolí" a z reproduktorů v sále se mimo jiné ozvalo: "Co hodíš, to přehodí někdo příště zas. To je to, co přihodí se každýmu z nás."

"Ráno jsem byla hrozně nervózní, ale protože jsem si to vyzkoušela na generálce, bylo to nakonec docela v pohodě," řekla Špotáková.

Potlesk a pochvalné reakce přinesly pokračování - k Špotákové a Vadlejchovi se loni přidala také další oštěpařka Nikola Ogrodníková.

