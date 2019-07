„Předvedla jsem krásný výkon. Věděla jsem, že se musím chytit v prvním pokusu. Forma pomalu padá a musím se do oštěpu opřít v době, kdy mám ještě hodně energie,“ říkala závodnice, která v dlouhé kariéře získala už třináctý titul.

Nicméně potřetí v sezoně přehodila 63 metrů. „Nejde to pokaždý. Na dobrý výkon musím být dobře naladěná a hodně vyspalá, což s malým Darkem zatím moc nejde,“ pokračovala dvojnásobná maminka. „Potřebovala, abych přehodila 64 metrů a měla jistou olympiádu,“ přemítala.

Pro úspěch v mistrovském závodě udělala maximum. „Přijela jsem v pátek večer vláčkem, hezky jsem se do půl devátý vyspala, což je pro mě něco ojedinělého. Bohužel jsem se rozcvičovala natřikrát, protože kvůli dešti se oštěp posouval. To mi ale nevadilo a jsem ráda, že jsem uspěla,“ culila se.

V další dnech plánuje vrátit se k tréninku, aby byla připravená na srpnové finále Diamantové ligy v Curychu a pak na šampionát v Dauhá. „Achilovka se zlepšuje a věřím, že podzim pro mě zase úspěšný. Chtělo by to chytnout druhý dech, i když nevím, jestli se povede v mém věku a za mé rodinné konstelace,“ krčila rameny.

Kritický Vadlejch

Jakub Vadlejch se radoval titulu nejlepšího oštěpaře, jímž se stal díky výkonu 83,22 metru, ale jinak byl ke svému vystoupení celkem kritický. „Jsem spokojený s titulem. S kluky ze skupiny se musí vždycky bojovat, ale jinak to bylo pět zmetků přes osmdesát metrů,“ prohlásil.





„Moje technika se už začíná podobat tomu, na co jsem zvyklý z delších hodů, ale ve vyšší rychlosti než v tréninku, jsem to zatím nezvládl. Těší mě však, že se mi umoudřila bolavá záda a jsem na dobré cestě. Ještě to ale asi chvíli potrvá, snad by to už mohlo vyjít na srpnovém mistrovství Evropy družstev,“ uzavřel.