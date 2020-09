I proto se dál snaží přehazovat hranici šedesáti metrů. Většinou to jde, někdy to však zaskřípe. Třeba jako v srpnu na mistrovství republiky v Plzni, kde její nejlepší výkon začínal pětkou.

„Těšila jsem se, ale píchlo mě v achilovce. Přesto jsem závodila, i když mi to daleko neletělo,“ zavzpomínala na nezdařené vystoupení.

To už je ale zapomenuto. Jablonecká rodačka si minulý týden spravila chuť na malém mítinku v Ústí nad Orlicí, kde hodila 61,56 metru.

Teď má svěřenkyně trenéra Jana Tylčeho před sebou Zlatou tretru Ostrava a po ní 16. září podnik Kladno hází.

„Na Sletišti házím ráda. Vzpomínám na červen, že tam po koronavirové pauze začínala letošní sezona. Povedl se mi krásný výkon, správně jsem vykročila,“ připomněla atletka, žijící ve středočeské Unhošti, vítězný pokus, který letěl do vzdálenosti 63,69 metru. „Byla tam moc fajn atmosféra. Diváci se pěkně rozptýlili po areálu a já si dobře zazávodila. Doufám, že to samé budu moci říct i za dva týdny a bude to ta správná tečka za sezonou,“ podotkla mnohonásobná medailistka z nejprestižnějších soutěží.

Rozhodne Zlatá tretra

Na druhou stranu si není úplně jistá, zda bude moci na kladenském stadionku nastoupit. „Snad budu zdravá. Ve svém věku musím o sebe víc pečovat,“ přemítala.

„Když v úterý přežiju Zlatou tretru, tak v Kladně nastoupím. Ale taky se klidně může stát, že přijedu jen jako divák,“ poznamenala devětatřicetiletá atletická stálice, která je jednou z tváří kladenského mítinku.

V Ostravě a pak i na Sletišti se letos poprvé setká se zahraničními soupeřkami. „To je pravda. Zatím jsem házela jen proti našim holkám. Ale co si pamatuju, na konci sezony jsem většinou mívala dobrou formu,“ líčila.

„Třináctého září bude mít narozeniny můj světový re-kord a šestnáctého je od toho přece jen kousek,“ zažertovala při vzpomínce na výkon 72,20, který vytvořila v roce 2008 ve Stuttgartu.

Co myslíte, bude se atletická veteránka na závěr sezony usmívat?