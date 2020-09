Závod oštěpařek byl největším lákadlem. Kromě světové rekordmanky byla startu její přemožitelka z plzeňského mistrovství republiky Nikola Ogrodníková a velice solidní zahraniční konkurence.

Jenže trojnásobná olympijská medailistka opět potvrdila, že se jí v závěru sezony daří. Podobně jako minulý týden na Zlaté tretře se příliš nerozpakovala a prvním pokusem hodila tak daleko, že vzala soupeřkám vítr z plachet.

Tentokrát se dostala na 64,43 metru, což byl po ostravském velehodu (65,19) letos druhý nejlepší český výkon.

Snad Tokio nezruší

„Je to povedený závěr. Nakoplo mě to do další sezony,“ usmívala se po závodě matka dvou synů.

„Jsem ráda, že mi forma vydržela a že jsem i dneska hezky hodila. Po Zlaté tretře jsme zůstali na Moravě. Maminka měla sedmdesátiny, takže to tam byla velká oslava. Odpočinula jsem si a měla čas i na regeneraci. Byli jsme s malým v akvaparku, dala jsem se dohromady a povedlo se vyladit i Kladno,“ líčila.

„Jsem tady skoro na domácím stadionu,“ pochvalovala devětatřicetiletá atletka žijící v nedaleké Unhošti.

„Vždycky je fajn končit sezonu nějakým pěkným výkonem. Jsem za to ráda,“ pokračovala.

Svěřenkyně trenéra Jana Tylčeho se s optimismem dívá do příští sezony, kdy by ráda startovala na olympiádě v Tokiu.

„Když jsem bez bolesti achilovek, tak je všechno růžovější. Opravdu to vypadá dobře. Teď ale musíme všichni věřit, aby olympiáda byla. Přeju to celému světu, protože hry jsou podle mě nejkrásnější – nejen sportovní – událost. Doufám, že je kvůli koronaviru nezruší,“ krčila rameny členka Dukly, která se těší na zaslouženou dovolenou.

Krsek zkoušel napálit třístovku

Se zájmem se čekalo na vystoupení domácího čtvrtkaře Matěje Krska, který je letošní českou jedničkou a čekali ho zahraniční soupeři s časy pod 46 vteřin. Závod se ale sprinterovi A.C. Tepo Kladno úplně nevyvedl. Doběhl čtvrtý v čase 46,73 a za cílem ledoval unavené stehenní svaly.

„Nešlo o zdravotní problém. Nicméně jsem běžel jinak než obvykle. Trošku jsem zariskoval a napálil třístovku. Chtěl jsem zkusit, co to se mnou udělá. Byl to dobrej pokus, akorát jsem na to v závěru neměl,“ přiznal svěřenec trenérky Hany Větrovcové.

„Byl to ale poslední letošní závod, už se těším na volno a po něm zase do přípravy.“

Staněk házel tak, aby si nic neudělal

Nejkratší sprint se stal kořistí třiatřicetiletého dukláka Jana Veleby, který časem 10,21 pokořil zahraniční konkurenci. „Jsem strašně spokojený. Je fajn, že jsem porazil kluky s lepšími časy. Pořád jsem čekal, kdy mě předběhnou. Tohle byl krásný závěr sezony,“ poznamenal spolu-držitel českého rekordu.

Další české vítězství obstaral koulař Tomáš Staněk. Kladenský mítink byl první po jeho letním zranění, ale zároveň i poslední v sezoně.

Na první místo mu stačilo 20,19 metru. „Technicky se to nedá hodnotit, protože jsem musel házet tak, abych si nic neudělal. Šlo mi hlavně o to zůstat zdravý, aby se nic nepokazilo do přípravy,“ prohlásil český rekordman.

Oštěpař Vítězslav Veselý se vypjal posledním pokusem na 81,54, což ho posunulo na konečné druhé místo.

„Nejsem zrovna muž posledních pokusů, ale povedlo se mi se zkoncentrovat. A osmdesátka se počítá,“ svěřil se mistr světa a Evropy a olympijský medailista.

Český rekord talentu ze Stříbra

Na závěr se diváci na kladenském Sletišti dočkali českého rekordu, i když „jen“ juniorského. Postaral se o něj v běhu na 1500 metrů subtilní mládenec Jakub Davidík z Baníku Stříbru. Velký talent české atletiky vylepšil výkonem 3:40,73 letité maximum téměř o dvě sekundy.

Atletický mítink Kladno hází a Kladenské memoriály:

Muži - 100 m (vítr +1,1 m/s): 1. Veleba (ČR) 10,21, 200 m (-0,9 m/s): 1. Kamanga-Dyrbak (Dán.) 20,91, 2. Veleba 20,98, 1500 m: 1. López (Šp.) 3:38,35, koule: 1. Staněk (ČR) 20,19, oštěp: 1. Cakšs (Lot.) 82,19, 2. Veselý (ČR) 81,54, 3. Mardare (Mold.) 81,37.

Ženy - 100 m (+1,1 m/s): 1. Hemidaová (Egypt.) 11,23, 200 m (+0,7 m/s): 1. Hemidaová 22,91, 2. Bendová (ČR) 23,16, výška: 1. Okuněvová (Ukr.) 186, koule: 1. Červenková (ČR) 17,78, kladivo: 1. Tavernierová (Fr.) 75,23, oštěp: 1. Špotáková 64,34, 2. Ogrodníková (obě ČR) 62,22, 3. Tzengová (Řec.) 62,21.