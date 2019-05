Finalisté (tedy osm nejlepších) si zajistí účast na olympiádě v Tokiu, první a druhý z finále B navíc postoupí na MS v Dauhá. „Největší šanci mají čtvrtkaři, očekávám od nich kvalitní výkon. Krátké štafety jsou vždycky loterie. Může se přihodit cokoliv. Důvodem ke spokojenosti bude i zlepšení loňských časů,“ ujal se slova atletický šéftrenér Tomáš Dvořák.

Kromě čtyř tradičních disciplín s kolíkem se budou v Jokohamě udělovat tituly i ve smíšené čtvrtkařské štafetě, závodech 4x200 metrů, 2x2x400 metrů (dvojice), a dokonce v překážkářské štafetě. Největší českou hvězdou v zemi vycházejícího slunce bude Pavel Maslák. Navíc je použitelný do obou kvartet. „Máme kvalitně natrénováno. Jedeme pro dobrý výsledek,“ říkal český rekordman na 200 a 400 metrů.

O co nejlepší výkon bude bojovat navzdory tomu, že vzhledem říjnovému termínu s účastí v Dauhá nepočítá. „Jedu pomoci klukům, aby se dostali na šampionát, a třeba vyjde i Tokio. Velké plus je pak to, že si budu moct vyzkoušet, jak to vzhledem k časovému posunu a podmínkám bude vypadat na olympiádě. V Japonsku jsem nikdy nezávodil,“ vyprávěl.

Na startu budou tři česká kvarteta. Kromě čtvrtkařů do Japonska odcestovaly také krátké štafety mužů i žen. „Po finálních přihláškách jsme navíc dostali nabídku, abychom přivezli i dlouhou štafetu děvčat. S její účastí jsme ale nepočítali a tým se na takovou akci nepřipravoval,“ prozradil Dvořák.

„Jokohama představuje pro naše sprintery velkou motivaci. Když spojí síly, mají šanci probojovat se velký šampionát nebo na olympiádu. To v individuálních startech není příliš reálné,“ uvědomuje si šéftrenér.

Aklimatizace je klíč

Dobu před štafetovým festivalem stráví reprezentanti v kempu v Koči. „Rozhodli jsme se k tomu i proto, abychom měli představu, jak před olympiádou může fungovat aklimatizace,“ přiznal Dvořák.

„Jestli má v Japonsku někdo solidně zazávodit, tak je k tomu týdenní pobyt nezbytný. Zvláště proto, když je pro řadu závodníků štafetové mistrovství vrcholem sezony. Všechny tři týmy se pečlivě připravovaly. Věřím, že obě mužské štafety mají na to, aby minimálně na šampionát postoupili,“ dodal.