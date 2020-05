Jenže mohla jen trénovat, což zvládala i po boku svého partnera a rovněž reprezentačního běžce na středních vzdálenostech Filipa Sasínka.

To, že zkraje nouzového stavu nebylo jednoduché dostat se na stadion, mnohonásobné medailistce z českých, ale i z finských šampionátů tolik nevadilo. „Jsem zvyklá běhat hlavně po stezkách nebo v lese. V tom jsem zásadní problém neměla,“ vyprávěla držitelka tří českých rekordů.

Skoro dva měsíce pobývala s Filipem v jeho rodném Hodoníně. „Přišlo mi rozumnější být v menším městě, kde je míň lidí, než je v Praze. Zároveň je tam víc běžeckých tras,“ pokračovala rodačka ze Seinäjoki.

„Filip bydlí s mladším bratrem Patrikem, který běhá osmistovku, takže jsme mohli běhat všichni spolu. To bylo dobrý. Vždycky je příjemnější trénovat s někým. Filip musel samozřejmě zvládat rychlejší úseky než já, ale některé jsme spolu odběhali. Šlo to, různě jsme to zkombinovali,“ prozradila úřadující mistryně ČR v bězích na 800 a 1500 metrů.

Ztracená sezona mrzí

Rozčarování ze ztracené sezony je na atletce PSK Olymp Praha stále zřetelné. „I podle halové sezony to pro mě mohlo být hodně zajímavý,“ prohlásila semifinalistka patnáctistovky na loňském MS v Dauhá.

Na limit do Tokia sice po zpřísnění kritérií neměla, ale přes druhou možnost, tedy postavení ve světovém žebříčku, mohla o olympijské nominaci reálně uvažovat. „Byla jsem zhruba v polovině počtu, který by se dobíral. Hodně mě štve, že to takhle dopadlo. Těžko se pro to hledá slušné slovo,“ ulevila si. „Taková šance se nemusí opakovat. Jsem realista, prognózy o koronaviru docela vycházely. Trochu se bojím, co bude příští rok, ale to je život,“ pokyvovala hlavou.

A jak zvládala osmadvacetiletá atletka náročný trénink, když dlouho nebylo jasné, jak bude vypadat sezona? „Říkala jsem si, že nebudu mít motivaci, ale potvrdilo se, že mi asi stačí ke štěstí, když mohu každý den běhat. (směje se) Také se ukázalo, že když není spěch na závody, dostávám se formy postupně a je to vlastně lepší než v opačném případě,“ popsala svou zkušenost svěřenkyně trenéra Pavla Tunky.

Teď se pozornost přesouvá k prvním domácím závodům. V Kladně poběží v pondělí kilometr a za týden na Memoriálu Josefa Odložila osmistovku. Co bude následovat pak, přesně neví. „Až v červenci jsou dvě extraligová kola. Trenér říkal, že vrcholem sezony bude v srpnu mistrovství republiky a v září Zlatá tretra.

A jestli vyjde nějaký mítink v zahraničí? Bylo by to fajn, ale to je zatím hodně nejasné,“ přemítala pohledná tmavovláska. „Beru situaci, tak jak je. Buď se zlepší, nebo … Přemýšlím, kdy naposledy jsem tak málo závodila. Asi v roce 2013, kdy jsem se, myslím, v červnu zranila a tím pro mě sezona skončila. Co do počtu startů to bude letos možná nastejno,“ vzpomínala závodnice, která loni opustila Stavební fakultu ČVUT s titulem inženýra architektury.

Minulý týden oblétla svět zpráva, že Světová atletika zvažuje, že by v závodech na 800 a 1500 metrů, při nichž se běhá v těsném kontaktu, zavedla intervalové starty. „Něco podobného jsme už zažili loni na Evropských hrách v Minsku. Štafety tam vybíhaly v časovém přepočtu podle toho, kolik bodů nasbírala jednotlivá družstva v předchozím programu. Popravdě mi to přišlo trochu divné. Líp je na tom vždycky ten, kdo má soupeře na dosah před sebou. Má psychickou výhodu, táhne ho to dopředu. První běžec je pro něj takový zajíc,“ líčila Mäki.

„Divácky to může být zajímavé, ale myslím, že část lidí by to asi nezvládala. Já zastávám klasiku, když se závodí ve skupině po hromadném startu. Ale kdyby nebylo zbití, nastoupila bych i za těchto podmínek,“ přiznala.

Cesta do Finska není nereálná

V minulých sezonách pravidelně startovala ve své druhé vlasti ve Finsku. To zatím není možné, ale s tamní atletikou je v kontaktu. „Už mi psali, jestli se k nim nechystám. Finové se také snaží uspořádat závody a o odjezdu jsem vážně přemýšlela. Mám totiž finský pas. Pousmála jsem se nad tím, protože by mi to umožnilo odcestovat tam, a zpátky bych se zase dostala na český pas,“ culila se.