/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Někteří optimisté věřili v postup české mužské štafety 4x400 metrů do finále. Kvarteto ve složení Matěj Krsek, Pavel Maslák, Vít Müller a Patrik Šorm bojovalo na mistrovství světa v Budapešti ze všech sil. Časem 3:00,99 vytvořilo o 64 setin český rekord, ale v rozběhovém semifinále skončilo šesté a celkově dvanácté.

Češi navzdory rekordnímu času zůstali před branami finále | Foto: Ivana Roháčková

Po po prvním úseku byli Češi ještě čtvrtí, pak se většinou pohybovali na šestém místě a na této pozici donesl finišující Šorm kolík do cíle.

„Já jsem spokojený s českým rekordem, ale osobně to nebylo úplně podle představ. V půlce trati mi trochu píchlo v zadním stehně,“ prozradil na prvním úseku běžící mladík Krsek.

„Myslím, že jsem pak rychlost udržel. Jen jsem měl v hlavě, že musím běžet trochu opatrněji, abych doběhl a předal ten kolík. Takže pocity jsou takové rozporuplné,“ přiznal kladenský atlet.

Kolík předal zkušenému čtyřstovkaři Maslákovi. „Možná jsem měl taky lehké rezervy. Když jsem vybíhal zatáčku, byli hodně přede mnou. Myslím, že celkově jsme měli na ještě lepší čas. Neříkám, že bychom měli na postup, ale běžet ve druhém, relativně lehčím běhu, kde bychom byli víc v kontaktu, tak bychom byli rychlejší,“ sdělil.

Na začátku třetího úseku Müller trochu škobrtl. „Výrazně jsem neztratil a pak jsem se za Trinidaďanem trochu zbrzdil, takže tam byla lehká rezerva. No dopadlo to, jak to dopadlo,“ konstatoval.

Reklamace u rozhodčích

Finišman už běžel stejně jako Krsek mix, v němž na začátku MS získali s Ladou Vondrovou a Terezou Petržilkovou bronzovou medaili. „Na tenhle závod jsem se těšil, myslím, že jsme běželi skvěle. Udělali jsme rekord, akorát to dneska nestačilo. Soupeři byli lepší,“ uznal Šorm.

Za cílem byl za rozhodčími. „Viděl jsem, jak Japonec vystrčil Trinidaďana mimo dráhu, tak jsem to reklamoval, abychom třeba ještě měli šanci postoupit. Zákeřně,“ pousmál se.

Nejzkušenější z kvarteta Maslák čekal celý šampionát na štafetový start. „Než jsem se začal soustředit na závod, chodil jsem fandit. Tím jak byla ukrutná vedra, bylo čekání dlouhé. Chodit v tom vedru někam ven byl nesmysl,“ vyprávěl.

„Navíc nám v pokoji moc nefungovala klimatizace, tak jsem se v horku pořád trápil. Nakonec jsme to nějak zvládli. Předvedli jsme super výsledek a máme být na co hrdí,“ dodal.