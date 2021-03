Pražský koulař v polské Toruni zazářil, ale cesta ke zlatu nebyla snadná. Závodil po zranění stehna, které ho v sezoně přibrzdilo, ale cestu na vrchol nepřekazilo. „Konečně to klaplo, jak mělo. Tohle zlato je vykoupení za všechnu tu dřinu,“ vykládal český rekordman.

Soutěž se pro něj ale od začátku nevyvíjela ideálně. V druhém pokusu zapsal 20,36 metru, ale Portugalec Belo a Chorvat Mihaljevič odskočili za 21 metrů. A když se k nim přidal domácí favorit Haratyk, Staněk figuroval na páté příčce.

Pak ale zabral a třetím pokusem se zlepšil na 21,24 metru. Stačilo to však jen na průběžně čtvrtou pozici. Byl o čtyři centimetry za bronzem.

V páté sérii konečně přišla Staňkova velká chvíle. Po zdařilé otočce doletěla koule do vzdálenosti 21,62 a šel na první místo. I když se Haratyk snažil, jak chtěl, českého siláka už z piedestalu nesesadil.

Pak už mohl svěřenec Petra Stehlíka slavit s českou vlajkou kolem krku.

„V páté sérii jsem cítil, že mě tahá prsní sval. Nechtěl jsem už úplně riskovat, abych si neudělal nějaký problém směrem k létu, protože za pár dní máme letět na soustředění do Afriky. Byla by to zbytečná komplikace, ale otočení pořadí nemohlo přijít v lepší chvíli,“ smál se.

„Říkal jsem si, že pokus musím správně trefit prsty a kašlu na svoje tříslo. Pošlu to tam a bude to vabank. Musel jsem toho dát všechno. Hrozilo totiž, že si připíšu další čtvrté místo. Bylo by už druhé, a to jsem teda nechtěl. Je hrozný být čtvrtý.“

Celou poslední sérii zažíval nervy. „Jenom jsem doufal, že už nebudu mít takovou smůlu jako loni, kdy mě Mihaljevič přehodil na World Tour a připravil o prvenství. Jen jsem chodil, raději se nekoukal do kruhu a modlil se, aby mi zlato zůstalo,“ přiznal.

Sasínka rozhodila kolize

Ve finále patnáctistovky se Češi neprosadili. Norský favorit Jakob Ingebrigtsen se odpoutal od pole běžců a s přehledem triumfoval.

Filip Sasínek, který má z předchozích evropských šampionátů bronz a čtvrté místo, hned v úvodu po kolizi málem upadl. Propadl se na poslední místo a nakonec doběhl devátý, daleko od míst, kde se bojovalo o medaile.

„Ovlivnilo mě to dost. Najednou jsem byl vzadu a nemohl se z toho vymotat, nešly mě nohy. Bylo to hodně nepovedený. Nevím, co k tomu víc říct. Je to velké zklamání,“ láteřil Sasínek. Jeho parťák Jan Fryš skončil jedenáctý