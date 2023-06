Závod koulařů na mítinku Kladno hází měl pro Tomáše Staňka zvláštní kouzlo. Třináctého června je totiž jeho narozeninový den. A 32. výroční narození oslavil tím nejlepším způsobem. Vyhrál výkonem 21,64 metru a oplatil porážku Italovi Zane Weirovi, který ho na letošním halového mistrovství Evropy v Istanbulu připravil o zlato. „Nakonec jsem spokojený, i když, byl to trošku boj,“ usmíval se český rekordman.

Mítink Kladno hází a Kladenské memoriály. Tomáš Staněk vyhrál kouli posledním pokusem | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Zápasil jsem sám se sebou. U toho nejdelšího pokusu jsem se to snažil rozjet, ale nechal jsem zavřenou ruku, takže jsem házel přes ní. Jak jsem byl na soutěž rozehřátý, tak to nějak odlítlo, i když jsem kouli vůbec necítil,“ vykládal po kladenském mítinku.

„Jsem rád, že jsem vyhrál. Házet špatnými pokusy takhle daleko, je super. Mám z toho radost, padl rekord mítinku, všechno je super,“ liboval si pořízek.

Na metry prý ani moc nekoukal. „To spíš na tu techniku. V rozcvičování jsem hodil hezkými hody přes 21 metrů. Ty jsem na prstech trošku cítil. Říkal jsem si, že když to rozjedu, metr bych mohl přidat. Bohužel jsem se s tím nepotkal, a tak jsem utrpěl vítězství,“ poznamenal.

Před závodem mu jeho mentorka a bývalá slavná koulařka Helena Fibingerová říkala, že má pro něj má dárek, což byla něco sladkého z její kuchyně. „Ale ten jsem si dal sám. Porazit Weira v domácích podmínkách a v dobrém závodě je super. Snažil jsem se ho předhodit a ukázat mu záda.“

Legrační rozhovor za běhu

Nedávný deštivý závod na Julisce, kde mu kruh i koule klouzaly, už v hlavě nemá. „Na to zapomenete. V tom házet bylo o zdraví. To nebyla atletika,“ líčil. „Jsem rád, že jsem teď předvedl, že v normálních podmínkách dobře zazávodím.“

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

Po soutěži sklidil potlesk od diváků, když běžel s televizní moderátorkou před hlavní tribunou. „Asi si mysleli, že to je čestné kolečko. S koulí a plným batohem to moc rychle nešlo. Byl jsem rozevlátej a bylo divný, když jsem měl po závodě ještě klusat. Byl to takový legrační rozhovor za běhu,“ culil se.

Na mítinku se podepsal pokles teploty. Projevilo se to i na největším lákadlu. Na stovce se představil hvězdný jihoafrický sprinter Akari Simbine. Od finalisty velkých světových soutěží a držitele osobního rekord 9,84 si pořadatelé slibovali, že by mohl pokořit magickou hranici deseti sekund. To se ale nakonec těsně nepovedlo.

Jihoafričan sice s převahou zvítězil, ale časomíra se zastavila na hodnotě 10,07, což je nový rekord mítinku Kladno hází. „Dal by se tady dobře zaběhnout čas pod deset vteřin, ale k tomu by byly potřeba lepší podmínky,“ poznamenal Simbine, který měl s ostatními sprintery mírnou větrnou podporu v zádech.