„Je to senzační a neuvěřitelný. Rekordní pokus byl skvělý. Sice tam už nebyla moc rezerva, ale jsem ráda, že je to tam. Těší mě, že jsem se dostala přes 470,“ vyprávěla na webu atletického svazu. „Docela jsem dlouho jsem čekala na vstup do soutěže a ukázalo se, že jsem správně pošetřila síly.“

Dva týdny před halovým mistrovstvím Evropy v Istanbulu se zařadila na třetí místo letošních evropských tabulek. „Cíle pro Istanbul se nemění. Chci postoupit do finále a kdybych zopakovala ostravský výkon, byla bych moc spokojená. Uvidíme,“ sdělila svěřenkyně Štěpána Janáčka.

Trable čtvrtkařů. Masláka zastavilo selhání ledvin, Šorma trápí bolavá ostruha

Zdeněk Stromšík ovládl finále sprintu na 60 metrů vynikajícím časem 6,59. Po pěti letech si vylepšil osobní rekord a na setinu se přiblížil českému rekordu Františka Ptáčníka z roku 1987.

„Osobák po tak dlouhé době? Tak to nelze být nespojený. Vyšlo mi to super. Škoda, že se den před mistrákem zranil Honza Veleba,“ připomněl smůlu soupeře.

„Běžet pod 6,60 je pěkný. Sice to není rovných deset jako v létě na stovce, ale nečekal jsem, že bych mohl tuto hranici prorazit. Doufám, že se v Istanbulu tomuto času přiblížím. Tam to ale bude úplně o něčem jiném.“

Překážkář Svoboda skončil na nosítkách

Na své dřívější letošní výkony ve vrhu koulí navázal Tomáš Staněk. A to navzdory tomu, že ho v minulých dnech skolila nemoc.

„Prodělal jsem nějakou chřipku, moc jsem nemohl házet, sotva mi to letělo přes dvacet metrů. Naštěstí jsme se stačili připravit, abych se po vysokých teplotách vrátil do dřívějšího režimu. Dokázal jsem to ukočírovat, ale v Istanbulu to budou nervy,“ zmínil obhajobu evropského titulu.

Halovému sedmiboji kraloval Kopecký. Domácí titul vybojoval po třech letech

Závod na 60 metrů překážek neskončil dobře pro někdejšího halového mistra Evropy Petra Svobodu. Sice vítězil (7,73), ale v závěru kvůli svalovému zranění upadl a skončil na nosítkách. Jeho účast v Istanbulu je tak je ohrožena.