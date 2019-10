"Měla to být poslední sezona. Takhle ale třeba budu moc pokračovat ještě pět šest let. Lékaři mi totiž doporučovali, abych si dala delší pauzu," řekla Vrabcová Nývltová novinářům v Karlových Varech, kde se zúčastnila akce Českého olympijského týmu. Kvůli achilovkám letos vůbec nezávodila. "Jestli se představím na další olympiádě? Doufám," pousmála se bývalá reprezentantka v běhu na lyžích.

Karlovarská olympijská akce ji podle všeho přiměla, aby své těhotenství zveřejnila. "Chtěla jsem počkat ještě na další vyšetření, zda je všechno v pořádku. Když to teď prasklo, tak doufám, že bude," řekla Vrabcová Nývltová, která se nyní chystá s manželem dostavovat u domu pokoj pro potomka. "Na všechno zařizování se hodně těším, stejně jako celá rodina. Tím, že jsem jedináček, tak tím už teď všichni žijí," přiznala.

Na setkání olympioniků měla možnost potkat se i s řadou sportovkyň, které již děti mají. Dost času tak strávila například s oštěpařkou Barborou Špotákovou, která se k závodům vracela po narození dítěte už dvakrát.

"Spíše než o tom, jak se vracet, jsme se ale bavily o tom, jak se teď udržovat. Běhání kvůli otřesům ideální není. Chodím s holemi na dlouhé vycházky, šlapu na rotopedu a chystáme se na 14 dní na běžky do Livigna, aby tělo pořád vědělo, co je krvetvorba," uvedla Vrabcová Nývltová, která chce nyní normálně trénovat.

Nechci být krkavčí máma



Po květnovém porodu chce totiž opět začít závodit a plánuje, že by se na konci srpna představila na mistrovství Evropy. "Doktoři říkají, že je to reálné, ale jsem opatrná. Nechci být krkavčí máma, která hned mimčo odloží a bude trénovat, to určitě ne. Necháme tomu volný průběh," řekla s tím, že na podzim by se určitě chce účastnit závodů v Česku a plánuje se připravit na listopadový newyorský maraton.



Rodačka z Trutnova startovala na zimních olympijských hrách Turíně, Vancouveru a v Soči i na letních v Londýně. Přestože se do Tokia těšila, vytrvalci budou podle všeho závodit s ohledem na vysoké teploty v Sapporu. A to se jí moc nelíbí. "Trošku mi to připomíná lyžování, takže je to pro mě další důvod, proč tam nejet. V Sapporu jsem závodila na lyžích, bylo to tam krásné, ale letní olympiáda pro mě měla největší kouzlo, že jsme byli všichni dohromady a ne, že by teď vytrvalce odsunuli jinam. To by mě hodně mrzelo," dodala Vrabcová Nývltová.