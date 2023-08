Budapešť (od zvláštního zpravodaje Deníku v Maďarsku) – Když se ráno probudil a viděl ocelově šedou oblohu a mraky nevěštící nic dobrého, zůstával Tomáš Staněk relativně v klidu. Horší to bylo když se spustil prudký déšť a kvalifikace koulařů začínala s hodinovým zpožděním. Českému rekordmanovi se nakonec do večerního finále vrhu koulí postoupit nepovedlo. Za kvalifikačním limitem 21,40 o dost zaostal.

Zklamání koulaře. Tomáš Staněk vypadl v kvalifikaci. | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Jedna z českých nadějí poslala své náčiní nejdál do vzdálenosti 20,41 metru. Staněk skočil šestnáctý a na postupovou dvanáctou příčku mu chybělo 33 centimetrů. „Byl jsem dobře připravený. Mokro někomu nemusí vadit, někomu spíš ano. Prostě jsem to nezvládl,“ krčil rameny mohutný vrhač, který krátce před MS poslal své náčiní do vzdálenosti 21,77.

„Škoda prvního pokusu, kdybych… no kdybych. Na to se nehraje. Kdybych se dostal víc pod kouli, tak to mohlo být vyřešené. Jenže metry nestačily. Druhý vrh byl opatrnější, ale nákop byl pomalý, koule mi zůstala v dlani a dál to neletělo,“ pokračoval.

Hodinová pauza byla na dvaatřicetiletém závodníkovi, který sbírá medaile hlavně z halových šampionátů, znát. „Leželi jsme v coolroomu a čekali, co nám řeknou. Nikdo nevěděl, kdy přestane pršet. Lelkovali jsme tam, a to z vás něco vyprchá,“ líčil nešťastně.

Na deštivé podmínky má Staněk letos smůlu. O lepší výsledek ho přívaly deště připravily i na Odložilově memoriálu, kde hodil 20,60. Sobotní výkon byl jeho nejhorší v sezoně. „Nemůžu se ale na nic vymlouvat. Tohle je mistrovství světa a podmínky byly pro všechny stejný,“ konstatoval.

„Přípravě na Budapešť jsem obětoval i narození syna, takže mě neúspěch dost mrzí,“ přiznal. „Přitom v pátek o výrazné změně počasí nebyly informace. Mělo být slunečno, snad se měl z dvaceti procent objevit deštík. Jenže když jsme ráno přijeli na stadion, bylo všechno jinak. Na rozcvičováku bylo jasné, že bude lejt. Pořád jsem doufal, že to nebude tak zlé, a že by soutěž mohli pustit, ale dopadlo jinak.“

Když se dozvěděl, že se soutěž posouvá, ulevil si od plic. „Proběhlo nějaké peprné slůvko, ale předpokládám, že mi nikdo nemohl rozumět,“ láteřil. „Ale ne že bych nadával. Spíš to v sobě dusíte.“