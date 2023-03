Ve druhé sérii se český rekordman opřel do koule, a ta doletěla do vzdálenosti 21,90 metru. Tím o centimetr překonal vedoucího Weira. Jenže ten se pak vzepjal dalekému vrhu 22,06. Na to už v dalším průběhu soutěže Staněk nedokázal reagovat.

Vondrová začala běhat jinak. Oklepala se z facky a přemýšlí o každém kroku

„Je to docela dobrý. Jsem strašně rád, že se mi povedlo hodit takhle daleko. Určitě jsem byl součástí nejkvalitnější evropské soutěže historie. Dřív se takhle daleko házelo na mistrovství světa,“ vyprávěl jednatřicetiletý vrhač v rozhovoru pro ČT. „Věřil jsem si i na Weira, ale pak to už nešlo. Tak jsem si snad něco nechal na příště. Je to určitě skvělý vklad do letní sezony,“ radoval se.

Čtvrkařská fantazie

Pátek byl úspěšný i pro české čtyřstovkaře. Po ranním postupu do semifinále zazářil Matěj Krsek podruhé. Ve večerním druhém kole běhu na 400 metrů se nezalekl soupeřů a dokázal ještě zrychlit. Ve svém běhu si zajistil finále díky druhému místu a osobnímu rekordu 46,03.

Při seběhu byl rychlejší Švéd Carl Bengtström, ale kladenský atlet za Seveřanem vydřel druhou příčku a v sobotu poběží finále. Nejrychlejší čas 45,43 zaběhl fenomenální Nor Karsten Warholm, který největším favoritem na zlato. „Trochu jsem se z druhé čtyřstovky během jednoho dne bál, nicméně se mi podařilo dobře zregenerovat. Běh se mi líbil, oproti dopolednímu rozběhu byl takový vědomý, kontrolovaný,“ vyprávěl v rozhovoru pro ČT.

Krsek před halovým šampionátem: Do strkanice nepůjdu. Nechci riskovat zranění

Lada Vondrová zaběhla čas 52,12 a pohlídala si třetí příčku. „Byla jsem třetí o docela velký kus, takže dobrý. Ve finále chci běžet rychle. Uvidíme, na co to bude stačit,“ říkala za cílem.

Pozadu nezůstala ani Tereza Petržilková, když postupovou pozici urvala v cílové rovince časem 52,93. „Věděla jsem, že na to mám. Byla to pěkná divočina a hrozně moc velkých ztrát na čase,“ vykládala plzeňská atletka.

Neztratil se ani Friš

Ve finále patnáctistovky se neztratil Jan Friš. Osmým místem si připsal jeden z největších úspěchů kariéry. „Nemohu být nespokojený. Už účast ve finále byla úžasná a tohle je třešnička,“ poznamenal držitel času 3:40,86.