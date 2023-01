Největší hvězdou mítinku byla evropská i světová šampionka v běhu na 60 metrů Dina Asherová-Smithová. Britka zaostala v hale na Střelnici časem 7,09 sekundy o jednu setinu za svým osobním maximem, který si vytvořila v roce 2015 v Praze na halovém ME.

Před cestou do USA zlomila rekord. Věděla jsem, že na to mám, říká vrhařka

I ona se dostala do čela letošního pořadí. Překážkář Petr Svoboda vyhrál časem 7,59 závod 60 metrů s plůtky. Osmatřicetiletý český rekordman se se tak vyhoupl do čela evropských tabulek.

Veleba čekal dvanáct let

Na hladké šedesátce zazářil šestatřicetiletý Jan Veleba. Sprinterský matador z Dukly Praha doběhl za Turkem Özerem (6,58) a Polákem Wdozikem (6,61) na třetím místě a v 36 letech si vylepšil osobní rekord na 6,64.

A čekal na to víc než desetiletí. „Trvalo dvanáct let, než jsem mohl při šedesátce říci Personal Best. Děkuji všem, co mi pomáhají,“ vzkázal na facebooku spoludržitel českého rekordu na venkovní stovce, který se na Julisce stará i o výchovu svých nástupců.

Ti o sobě dali vědět právě v Jablonci nad Nisou. Stanislav Jíra se v rozběhu blýskl skvělým osobákem 6,68. Do finále však kvůli zranění nenastoupil. Druhý Velebův svěřenec Matyáš Koška se do finálové osmičky probojoval. V elitní sestavě dosprintoval jako šestý a taktéž si vytvořil kariérní maximum 6,72.