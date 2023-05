Přípravné období skončilo a Tomáš Staněk vyrazí do sezony, jejímž vrcholem je srpnové mistrovství světa v Budapešti. Na získání potřebné výkonnosti má koulař USK Praha k dispozici celou řadu startů doma i v cizině. Začne v úterý na Memoriálu Ludvíka Daňka v Turnově, těší se na čtyři starty na mítincích Diamantové ligy.

Koule o hmotnosti 7,26 kilogramů vystřelí už příští týden z rukou Tomáše Staňka. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„V Turnově to jsou příjemné závody. Akorát tam bylo skoro vždycky hnusně a pršelo. Teď to ale vypadá nadějně,“ pohlédl koulař do sluníčka, které ohřívalo ranní chlad.

„Na rozházení je to ideální příležitost. Dobře se mi tam závodí. Doma zjistím, jak na tom jsem. To je vždycky lepší než naskočit rovnou do Diamantové ligy. Jediným otazníkem je to počasí. Doma budu hladit křišťálovou kouli, aby bylo sucho,“ zavtipkoval Tomáš Staněk.

Zranění zůstala pod pokličkou

Pochvaluje si, že se v posledních měsících vyhnul zdravotním potížím, které ho v minulosti často srážely. „Proti dřívějším přípravným obdobím jsem ani nebyl nějak opatrnější a nesnažil si dávat větší pozor. Asi jsem měl štěstí, že se mi všechna dřívější zranění už zaléčila. Zůstala pod pokličkou a v tréninku jsem nemusel brzdit hlavou. Mohl jsem být zase takový bejček,“ usmíval se jednatřicetiletý vrhač.

Staněk chce metat za 22 metrů. Jsem rád, kam mi koule v Istanbulu dolétla, říká

Hodnoty z přípravy vypadají nadějně, vytvořil si několik silových osobních rekordů. „Ale zase ne takových, že by z toho mohl hodit 22 a půl metru,“ culil se loňský bronzový medailista z mistrovství Evropy v Mnichově. „Důležité bude, abych předváděl pěkné pokusy. Potom se z toho může zrodit něco zajímavého.“

Je spokojený, že díky startům v mítincích Diamantové ligy bude v kontaktu s nejužší světovou špičkou. Poprvé s ní změří síly 2. června ve Florencii. „Ono není snadné tam závodníka dostat. Za to patří dík mému manažerovi. Když jsou v osmičlenné startovce tři Američané, jeden Brazilec a Novozélanďan, tak už tam moc místa není. Proto považuju za čest, že s nimi mohu závodit,“ liboval si letošní halový vicemistr Evropy z Istanbulu.

Paříž? Ta je ještě daleko

Z elitního seriálu se nejvíc těší do Lausanne, kde se bude závodit poslední červnový den. „Mají tam dobrý kruh a diváci jsou docela blízko sektoru. Vždycky, když jsem měl formu, jsem tam hodil daleko. Mohlo by se to opakovat,“ přál si český rekordman, jehož nejlepší výkon na otevřeném stadionu je 22,01 metru.

O světový šampionát v Budapešti nemusí usilovat, jelikož má účast už zajištěnou. Letošní sezona je zároveň předolympijská, ale Tomáše Staňka hlavní vrchol zatím nechává v klidu. „Je to ještě dost daleko, ale předpokládám, s ostrým limitem 21,50 bych neměl mít problémy,“ přemítal.

„Jinak jsem rád, že se olympiáda bude konat v našich zeměpisných šířkách a klimatických podmínkách. Nebude potřebovat si zvykat na změnu času a prodělávat aklimatizaci. Věřím, že by mi Paříž mohla vyhovovat a u Seiny se povede něco pěkného,“ dodal.