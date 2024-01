Mítink Czech Indoor Gala, který má ve World Athletics Indoor Tour nejvyšší zlatou známku, je za dveřmi. V ostravské atletické hale se uskuteční už v úterý 30. ledna a fanoušci královny sportů se mohou těšit na parádní představení. Jedním z vrcholů bude soutěž koulařů s českým silákem Tomášem Staňkem.

Tom Walsh na Zlaté tretře v Ostravě | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V Ostravě však čekají držitele národního rekordu 22,17 metru velice těžcí soupeři v čele Novozélanďanem Tomem Walshem. Ten patří za poslední dekádu k nejúspěšnějším světovým koulařům. Se svým impozantním kontinentálním rekordem 22,90 figuruje na šesté příčce historických světových tabulek.

Na olympijských hrách vybojoval dva bronzy, je mistrem světa z roku 2017 a dokonce dvojnásobným světovým šampionem v hale. Doma má také bronz z MS 2019 a právě na tomto nejkvalitnějším koulařském klání všechno dob zaznamenal zmiňovaný rekord Oceánie.

Na Czech Indoor Gala se představí poprvé, ale v Ostravě to velmi dobře zná. Bývá totiž pravidelným účastníkem Zlaté tretry, kterou také v letech 2018 a 2019 vyhrál.

Překoná rekord mítinku?

Právě on je žhavým kandidátem na překonání čtyři roky starého rekordu mítinku Poláka Konrada Bukowieckého, který má hodnotu 21,88. „V Ostravě už jsem byl mnohokrát, ale nyní budu startovat poprvé na Czech Indoor Gala. Sezonu 2024 chci před skvělým ostravským publikem zahájit dlouhými pokusy,“ sdělil Walsh.

Staňkovi se v minulosti podařilo Czech Indoor Gala dvakrát ovládnout, a to v letech 2018 a 2021. Před domácím publikem by se rád blýskl i letos.

„Do Ostravy se vždycky moc těším. Co se týká obsazení, bude to velmi kvalitní závod. Cítím se čím dál tím líp, a tak věřím, že se mi podaří poprat o co nejlepší umístění,“ vzkázal svěřenec Petra Stehlíka, který před týdnem zahájil halovou sezonu v Jablonci nad Nisou výkonem 20,54 a skončil druhý za Egypťanem Mohamedem Hamzou.

Na startu budou i další skvělí vrhači. Jde především o úřadujícího mistra Evropy z Mnichova Chorvata Filipa Mihaljeviče, jenž zatím vrhl ve své kariéře nejdále 21,94, a Poláka Michala Haratyka.