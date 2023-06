Koulař Tomáš Staněk skončil třetí na mítinku Diamantové ligy ve Florencii. Výkonem 21,64 metru si zajistil první medaili v tomto seriálu od roku 2017, kdy byl rovněž třetí na mítincích v Lausanne a Birminghamu. Vyhrál domácí Ital Leonardo Fabbri, jenž českého rekordmana porazil o devět centimetrů.

Koulař Tomáš Staněk | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Staněk měl přitom strastiplnou cestu do Florencie, která mu ve čtvrtek letadlem zabrala dvanáct hodin. Před mítinkem se proto necítil nejlépe. „Zvlášť když tady před závodem pršelo. Vypadalo to, že by mělo přestat pršet trošku dřív, ale bohužel jsme to schytali taky,“ posteskl si.

Na Golden Gala se rozjížděl pomaleji. Výkony 21,17 ze druhé a 21,18 ze čtvrté série na stupně nestačily. V pátém kole ale přidal bezmála půlmetr a přiblížil se na sedm centimetrů výkonu z úvodního závodu sezony v Turnově. Díky tomu se posunul na třetí místo před dvojnásobného mistra světa Joea Kovacse z USA. „Klouzal mi kruh. Naštěstí postupně vysychal v průběhu závodu. To, že jsem po té těžké cestě porazil Joea Kovacse, je určitě skvělá zpráva,“ ocenil.

Díky umístění ve vedoucí trojici měl šanci na šestý pokus, ale koule z jeho ruky dopadla jen na pásku označující dvacet metrů. Podepsalo se na tom i to, že kvůli televiznímu přenosu museli koulaři na finále deset minut čekat.

„Myslel jsem hlavně na to, abych se nezranil. Trošku mě tahaly nohy. Zvlášť když nás tam pořadatelé nechali čekat takhle dlouho, to na ty dynamické disciplíny není nejlepší systém. Ale holt tak to je. Jsem rád, že jsem si nic neudělal. Mohlo to letět za 21, ale přelítlo mi to prsty,“ líčil Staněk.

Další závod? Odložilův memoriál

Dnešní výkon mu dodal velké sebevědomí. „Vzhledem k tomu, jak jsem dneska házel a jak to bylo zabržděné v důsledku počasí a pocitu v nohou, tak si myslím, že 21,60 je super. Cítím, že až bude suchý kruh a nebudu cestovat takhle dlouho, tak mám rozhodně na pokusy za 22 metrů. Jsem s tím hodně spokojený a myslím, že brzo budu ještě spokojenější,“ dodal Staněk, jehož dalším závodem bude v pondělí Odložilův memoriál v Praze. Tam zatím předpověď slibuje slunečné a teplé počasí.

Za Fabbrim obsadil druhou příčku Novozélanďan Tom Walsh (21,69). Světový rekordman Ryan Crouser ve Florencii nestartoval.