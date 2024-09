Stojí za skvělými úspěchy Haruky Kitagučiové. Ta letos pod vedením Davida Sekeráka prožila skvělou sezonu. Dohromady půl roku strávila šestadvacetiletá japonská oštěpařka Domažlicích, kde se s českým koučem každoročně připravuje. Výsledkem byla zlatá olympijská medaile a obhajoba triumfu v Diamantové lize. Je to i díky trenérově režimu. Je přísný a dbá i na to, aby jeho svěřenci byli dochvilní.

Výhra v Bruselu na finálovém mítinku se nerodila snadno. Usměvavá Asiatka rozhodla až posledním pokusem dlouhým 66,13 metru. „Trochu jsem Haruku usměrňoval, nevypadala moc dobře. Dva týdny před tím laborovala se zády, spíš ležela a netrénovala. To se podařilo zlomit a v závodě se pak chytla, což umí,“ přiznal Sekerák.

„Sice mě to překvapilo, že jí to letělo tak daleko, protože technicky to nebyl moc dobrý pokus. Ani nevím, kde se to v ní vzalo, ale má závodnickou hlavu,“ pokračoval trenér. Podle něj už není tvárná jako dřív. „Přece jen má za sebou velké úspěchy a chce do přípravy víc mluvit. Já jsem jí tu možnost dal, je profesionálním sportovcem a musí si umět říct, co chce. Když napíšu tréninkový plán, společně ho probereme.“

Loni se Haruka Kitagučiová stala mistryní světa a poprvé vyhrála seriál Diamantové ligy. Letos svou dominanci potvrdila. „Na Paříž byla dobře nachystaná, věřil jsem jí na zlato. Jede na vítězné vlně, ale letošní výkonnost nebyla podle mých představ. Uvidíme, co přinese zimní příprava a pak příští sezona. Ta je pro Haruku důležitá, protože se světový šampionát koná v Tokiu,“ poznamenal trenér.

Budoucnost prý může přinést i něco jiného. „Cosi se u ní po loňském titulu v Budapešti změnilo. Začala se trochu chovat jako hvězda a malinko jí narostl hřebínek. Pohybuje se kolem ní víc lidí, a to přináší určitý komunikační šum,“ prozradil s tím, že po olympijském zlatu se to může ještě zvýraznit.

Nehroutí se pod tlakem

Spolupráce mezi českým trenérem z provinčních Domažlic a vrhačkou z exotického Japonska trvá už skoro šest. V té době sháněla někoho, kdo by se jí ujal. Ve své věkové kategorii byla mistryní světa a David Sekerák u ní od začátku viděl potenciál.

„Něco tam být muselo, ale když jsem pak uviděl, jak běhá a skáče, říkal jsem si, že to snad není možný. Od té doby se hodně zlepšila, ale myslím, že kdyby ji ještě dneska někdo - kdo ji nezná - pozoroval při tréninku, neřekl by, že to je oštěpařka. Jenže výhodou Haruky je závodnická hlava. Potvrdil to i poslední pokus ve finále Diamantové ligy v Bruselu,“ vykládal.

Když ji před tím Srbka Vilagošová o 15 centimetrů odsunula z vedoucí pozice, řekl si, tak to je v pytli. Všechno bylo proti. Netrénovala, bylo chladno, a tak se Sekerák s druhým místem smířil. „Jenže pak v nevýhodných podmínkách vykřesala svůj nejlepší výkon sezony. Někde se v ní vyplavil adrenalin a ukázala, čeho je schopná,“ kroutil hlavou.

| Video: Youtube

„Něco takového zvládá asi jako jediná na světě. Něco přepne v hlavě a jede jako robot po svém. Jiná by se pod takovým tlakem zhroutila, ale ona to umí urvat. Nevím, jestli má výjimečné závodnické geny. Zažil jsem to jenom u ní. Závěrečným hodem zvrátila soutěž už loni na šampionátu v Maďarsku. Čím dál víc mě překvapuje,“ usmíval se.

V Domažlicích bydlí v trenérově penzionu, kde má zařízený byt, a trénuje na místním atletickém stadionu. „Letos tu s ní byla dva měsíce i maminka. Měla s sebou i osobní kuchařku a fyzioterapeutku. Vozí si s sebou zázemí, ale to je pochopitelné. Aby mohla špičkově závodit, potřebuje být v pohodě. Pokud jí to tak vyhovuje, je to správné, a je potřeba to tak nastavit.“

Vztah trenér-závodník, který by sahal přes půl zeměkoule, nemá obdoby. Japonka kvůli oštěpu vyměnila vlast za Česko a vyplatilo se jí to. „Hodně naší spolupráci obětovala a naučila se spoustu věcí. Proto se klidně může stát, že se na příští rok domluvíme, aby k nám nemusela jezdit tak často. Trénink si už koriguje docela podle svého,“ vyprávěl.

„Je to i tím, že jsme našli mechanismy, které fungují, a objevili kompromisy v silové přípravě, což se dřív nedařilo. Ještě jsme příští rok neplánovali, ale příští sezona je specifická tím, že se v Tokiu bude závodit až v září touto dobou,“ vysvětlil kouč.