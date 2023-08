/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Jít složitější cestou se vyplácí. Platí to i pro novou mistryni světa Haruku Kitagučiovou a jejího trenéra Davida Sekeráka. S atletkou ze země vycházejícího slunce se domažlický kouč potkal v roce 2018 na oštěpařském semináři ve finském Kuortane, kde v tu dobu byly Japonky na soustředění. I přes jazykovou bariéru si začali povídat a jejich komunikace časem vyústila ve spolupráci.

Spolupráce Davida Sekeráka a Haruky Kitagučiové vynesla zlatou medaili | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Haruka Kitagučiová začala trávit týdny a měsíce v Domažlicích a připravuje se tam ve skupině s dalšími trenérovými svěřenci - například letošní českou mistryní Petrou Sičákovou. Postupně přicházela zlepšení a dílčí úspěchy. Ten velký se dostavil na loňském MS v Eugene, kde vybojovala bronz. Jako lídr světových tabulek byla letos v roli favoritky a u Dunaje přišel zlatý punc.

„Věděl jsem, že na šestašedesát metrů má. Říkal jsem, pojď riskovat. Jenže po prvním pokusu dostala křeč do lýtka. Takový průser. Nařídil jsem, aby začala pít a protahovat se. A od čtvrté série to přešlo,“ vrátil se osmačtyřicetiletý Sekerák k finále.

Co znamená, když trenér z malého města dojde k titulu mistryně světa?

Po finále mi přišla zpráva od bráchy, že když jsem v roce 2002 poprvé hodil za sedmdesát metrů, napsala tenkrát paní Zátopková, že o tom Sekerákovi ještě uslyšíme. Ona to myslela asi jako o závodníkovi, ale já šel cestou trenéra. Tak jsme si na to vzpomněli.

Co jste řekl Haruce těsně po finále?

Že je nejlepší… Zatím to je vrchol a bude těžké na něj navazovat. Těžko si představit, co se stane za dva roky, kdy se bude šampionát konat v Tokiu. To si budeme muset koupit tank, někam ho zakopat a schovat se tam…

Haruka Kitaguchiová vyzrála nad oštěpařskou elituZdroj: se svolením Ivany Roháčkové

Dlouho pobývá v Česku. Zvykla si naši kuchyni?

Spořádá skoro všechno. Třeba i svíčkovou nebo guláš. (usmívá se)

Nemůže se stát, že titul stoupne do hlavy?

Haruka není Češka, i když ji od toho budu muset trošičku odpoutat. Pro trenéra je výhodou, když mu závodník věří a Japonci to mají v povaze. Jsou pokorní a poslouchají. Svoji skupinu tak vychovávám. Někdy s tím mám problém, že jsem přísnej a dochvilnej. Nemám rád, když někdo přijde na trénink o pět minut pozdě. U ní se to nikdy nestane.

Jaká vlastně je?

Pozitivní. Samozřejmě, když je naštvaná, tak je naštvaná. Taky umí zvýšit hlas. Ale myslím, že máme vztah dobrý. Dokázali jsme k sobě najít cestu.

Jak se jí žije v malém městě?

U mě v penzionu jsem jí vybudoval docela pěkný byt. Má tam všechno – pračku i sušičku. (usmívá se)

Jak rezonují vaše úspěchy v českém atletickém rybníčku?

Lidé, kteří tomu rozumí, nám fandí. Ale někdo umí být zákeřný. Zrovna před pár dny jsem řešil stížnost, která přišla na svaz. Anonym napsal, že beru svazové peníze a trénuju Japonku. Tak to by se vám chtělo brečet. Takový hnus a špína, to vám řeknu na rovinu.