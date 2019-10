Nevídaná bitva se rozhořela mezi papírovými favority. Nejprve zazářil Novozélanďan Tom Walsh. Prvním pokusem hodil 22,90 a zdálo se, že mu vítězství nemůže uniknout. Vedl většinu soutěže, až přišla šestá série. V ní nejprve explodoval výkonem 22,91 Američan Joe Kovacs, který by do té doby mimo medailové příčky.

Jeho krajan Ryan Crouser v té chvíli klesl na bronzovou příčku, ale úžasně zabojoval. Trefil se přesně na metu 22,90. O jeho stříbru rozhodl lepší druhý výkon (Walsh všechny další pokusy přešlápl). A černý Petr zůstal Brazilci Darlanu Romanimu (22,53), který byl v průběhu závodu třetí i druhý.

Nevypnul někdo gravitaci?

„Byla intergalaktická soutěž. Byl jsem z toho v šoku. Jako Alenka v říši divů. To jenom koukáte, jestli někdo nevypnul gravitaci? Ale užil jsem si to,“ hodnotil Staněk vystoupení supermanů. Sám poslal kouli nejdál do vzdálenosti 20,79, což znamenalo, že nepostoupil do užšího finále, a stačilo to na desáté místo.

„Myslím, že jsem letos dělal všechno, co jsem měl. Odmakal jsem to, až mě to, než jsem jel na šampionát, sundalo,“ zmínil zranění třísla. „Dostáváte se z toho, pak jste unavený. Čím víc trénujete, technika nejde dělat tak dobře. Nevím, jak to dělají jinde,“ krčil rameny vrhač, který skončil před dvěma roky na MS v Londýně čtvrtý na 21,42. „Teď je asi blbá doba na kouli. Přemýšlel jsem, jestli se nevrátím k oštěpu…“ žertoval.

„Nevím, jakou mají nejlepší fintu. Snažil jsem se něco odkoukat od Walshe, od Kovacse, to je taková podobná dynamická technika, co mám já. Třeba Kovacs, to je neskutečná síla, úplná krabice. I vzpěrači si o něm povídají, že s činkou nedají takové výkony. A on ještě navíc vrhá koulí. Nedávno se oženil, žena mu asi šlape na krk…“ smál se.

Světový rekord může padnout brzo

Staněk čekal tvrdý souboj, ale nenapadlo ho, kam až dospěje. Při Crouserově zlepšení Američana objal. „Říkal jsem mu, že na to má, že je to vidět. Při tréninku tady hodil 23,15. Když tolik hodíte jen tak, v závodě to může uletět na 23,50. A myslím, že se to klidně může stát brzy,“ vykládal a vrátil se ještě ke svému vystoupení.

„Problém byl asi v tom, že jsem chtěl házet hodně od začátku a trochu tlačil kouli před sebou. Asi si budu muset dát rohypnol, nebo něco, abych se vzpamatoval,“ říkal. „Teď se těším na dovču a odpočinek. Sezona byla dlouhá, před olympiádou musím načerpat nové síly a pozitivní energii. Už jsem si našel někoho, s kým se budu chtít spojit. Snažil jsem se kdeco okoukat a poznal, že by to mohlo pomoct. Tak snad jo, uvidíme.“