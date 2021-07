Jenže následně měla Richardsonová pozitivní test na marihuanu. Nezapírala. Svůj „úlet“ vysvětlila tím, že jen týden před závody zemřela její biologická matka a trávu tak kouřila jen z psychologických důvodů – aby se jí ulevilo.

Závod v Eugene:

Zdroj: Youtube

„Omlouvám se za to, že jsem nevěděla, jak kontrolovat emoce a jak se vyrovnat s touto ztrátou,“ řekla Richardsonová pro NBC. „Nesuďte mě, jsem prostě člověk. Jen běhám rychleji než ostatní.“

Vzhledem k okolnostem není trest nijak přísný, sprinterka dostala měsíční zákaz startu. Ostatně je zjevné, že po jointu nesáhla z důvodu zlepšení sportovní výkonnosti.

Ví to i přísný šéf americké antidopingové agentury USADA Travis Tygart, který poněkud nezvykle zjihl: „Pravidla jsou jasně daná, ale je pravda, že tento případ v mnoha ohledech láme srdce.“

Potíž spočívá v tom, že její výsledek z Eugene byl anulován a Richardsonová tak přijde o individuální start na olympiádě v Tokiu, kde se od ní čekala medaile. Teoreticky by mohla startovat alespoň ve štafetě, o tom se však musí teprve rozhodnout.

„Mrzí mě, že jsem nechala všechny ve štychu. Letos je to naposledy, co USA budou bez zlata z ženské stovky,“ prohlásila Richardsonová se svým typickým sebevědomím.

Na její stranu se následně postavila řada osobností, podle kterých je podobný postih za vykouření trochy konopí zcela neadekvátní. Například podle slavného holywoodského herce Setha Rogena (který se silně angažuje v hnutí za úplnou legalizaci marihuany) celá kauza zavání rasismem.

„Představa, že tráva je problematickou „drogou“, má kořeny v rasismu. Je šílené, že tým USA diskvalifikuje jednu z našich nejtalentovanějších sportovkyň kvůli nenávistnému způsobu myšlení,“ vzkázal Rogen na Twitteru.

The notion that weed is a problematic “drug” is rooted in racism. It’s insane that Team USA would disqualify one of this country’s most talented athletes over thinking that’s rooted in hatred. It’s something they should be ashamed of. Also if weed made you fast, I’d be FloJo. https://t.co/swDLNoVcV3