Kudličkovi stačil k prvenství výkon 551 centimetrů. „Jedná se o zlepšení letošního maxima, ale je to pořád z krátkého rozběhu, v němž se necítím úplně jistě. Je to ale titul, zvládl jsem vrchol sezony, takže jsem spokojený,“ vyprávěl skokan, jenž stoprocentní rozběh nenatrénoval kvůli omezené přípravě, kterou způsobila pandemie koronaviru.

Třiatřicetiletému Velebovi se víc povedl rozběh, v němž okouzlil časem 10,21. Ve finále ale veterán zaspal na startu a měl co dělat, aby titul uhájil před svým svěřencem Dominikem Záleským.

„Měl jsem sen, abychom byli na bedně všichni tři i s Vojtou Kolarčíkem, ale nic není ideální. A to ani dnes. Dominikovi se to vzhledem k tomu jakou má formu, skvěle povedlo. Bylo to maximum, co mohl předvést, což je super. Já to pokazil. Někdy to zase může být naopak. Jsem spokojený,“ říkal v Plzni Veleba, který obhájil loňský titul z Brna.

První závod na své hlavní trati 400 metrů překážek letos absolvovala Zuzana Hejnová. Rozběh jasně ovládla, i když ho nehodnotila s nadšením. „Musím říct, že to bylo docela náročné. Už jsem zapomněla, jak ta trať bolí. Je trošku ubíjející to vedro, jinak jsou podmínky super, ideální. Pro samotný výkon je to fajn, horší je rozcvičení v tom,“ vykládala dvojnásobná mistryně světa.

„Jsem ráda, že jsem si sama sobě dokázala, že to ještě není tak špatné, a že zítra můžu běžet o dost rychleji,“ dodala autorka času 56,49, která bude v neděli jasnou favoritkou.