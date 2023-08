„Jsem ráda, že se to v hale povedlo a že jsem poprvé skočila přes 470 centimetrů. Nakoplo mě to a zvedlo sebevědomí, jenže šampionáty nejde porovnávat. Na mistrovství světa přibudou silné zámořské tyčkařky, které skáčou hodně vysoko. Do Budapešti se každopádně těším. Jsem celá nedočkavá,“ říkala v rozhovoru s Deníkem třiadvacetiletá atletka USK Praha Amálie Švábíková .

Medaile jako magnetka. Na lednici ji ale nepověsím, směje se tyčkařka Švábíková

V první polovině sezony vás postihla smůla v podobě nešťastného pádu ze schodů, což odnesl kotník. Co se přesně stalo?

Pospíchala jsem na trénink a uklouzla doma na dřevěných schodech. Deset dní jsem musela být v klidu a přišla kvůli tomu o Memoriál Josefa Odložila. To mě mrzelo, ale naštěstí nešlo o nic vážného. Brzy jsem mohla klusat a vrátit se k tréninku i závodům.

Momentálně jste fit?

Jsem v pohodě, nic mě netrápí ani nebolí. To je to nejdůležitější. Hlavně si dávám bacha na ty schody. Už po nich chodím pomalu a opatrně. (usmívá se)

S psychikou je na tom dobře

Na velkých akcích je potřeba nejdřív zvládnout ošidnou kvalifikaci. Bývá to těžší než vlastní finále, že?

Půjdu na start s tím, že je to nejdůležitější závod roku. Kvalifikace je ohromný nápor na psychiku. Sice si během roku udržujete nějakou výkonnost, ale tady je potřeba být mezi dvanácti nejlepšími, což nemusí být snadné. Někomu, kdo do atletiky tolik nevidí, se může zdát divné, že člověk neskočí tolik, co jindy zvládá levou zadní. Ti lidé si ale neuvědomují, jak při tom pracují nervy. Může vyhořet i největší favoritka.

Jak tyto zdlouhavé závody prožíváte?

S psychikou na tom bývám dobře. Většinou zvládám i třetí pokusy, kdy se musí skočit. Jsem schopná si zachovat chladnou hlavu a nepřipouštět nějaký tlak. Snažím se soustředit na techniku skoku, a to většinou zabere. Ale nikdy nevíte. Ty nervy dokážou zabrnkat…

Používáte na tyto okamžiky nějakou speciální přípravu?

Nemám žádné rituály, ale den před každým závodem se na videu pouštím svoje nejpovedenější skoky. Snažím se promítat si ideální techniku v hlavě, abych to měla pro závod zažité.

Vítězství a atmosféra světového rekordu. Zvedlo se mi sebevědomí, říká Švábíková

S čím byste byla v Budapešti spokojená?

Pokud se probojuje do finále, ráda bych bojovala na hezkých výškách o přední umístění.

Jak poznáte, že máte formu?

Po tréninkové cyklu se teď sítím dobře. Únava už odezněla. Všechno směřuje k příštímu týdnu (v pondělí se skáče kvalifikace, závod o medaile je na programu ve středu-pozn.red). Před odletem mě čeká ještě jeden skokanský trénink z plného rozběhu. Ukazatelem formy je běžecká rychlost a správně provedená technika. Běhám okolo osobního rekordu, což je signál toho, že energii do tyče dokážu správně předat. Doufám, že si do Budapešti formu přivezu. (usmívá se)