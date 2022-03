Největší hvězdou je skokanka do výšky Jaroslava Mahučichová. Úřadující halová mistryně Evropy je i držitelkou stříbra z mistrovství světa 2019 v Dauhá a olympijského bronzu z Tokia.

Dvacetiletá rodačka z města Dnipro (dříve Dněpropetrovsk) je patrně největším talentem současné výšky. Venku skončila už 204 centimetrů a v hale loni na mítinku v Banské Bystrici dokonce 206. To ji v historickém halovém žebříčku řadí na třetí místo.

Na Bělehrad. V hlavě mám nastavený postup do užšího finále, říká koulař Staněk

Patří k favoritkám na zlato, i když myšlenkami bude spíš v rodném městě. Jeho obyvatelé čelí raketám, leteckým bombám a ukrývají se ve stanicích metra.

Atletky upozorňují na ruskou agresi

Před příjezdem do Bělehradu Mahučichová popsala, co se děje v její vlasti. „Bombardují naše města, střílejí na civilisty, taková je naše realita! Nechceme válku, naše domovy budeme bránit. Rusové, přestaňte předstírat, že žádná válka není!“ uvedla.

Neutká se tak s olympijskou vítězkou a mistryní světa Marií Lasickeneovou, která toužila v Bělehradu obhájit svůj halový titul. Jenže Rusku, která kritizovala poměry v domácím atletickém prostředí, připravila o naději Putinova krutá válka.

V jejím důsledku Rusové a Bělorusové nesmějí na šampionátu startovat. Ostatně reprezentanti východní velmoci jsou kvůli systematickému dopingu vyloučeni z mezinárodních atletických akcí už od roku 2015.

Čahoun Šorm má radši venkovní čtyřstovky. Z haly už ale přivezl tři medaile

V posledních letech sice vystupoval tým nezávislých sportovců z Ruska, jehož členové se museli prokázat čistým dopingovým štítem garantovaným nezávislými laboratořemi, ale i to pod tíhou válečných událostí a po verdiktu Rady Světové atletiky padlo.

Medailové naděje má i ukrajinská dálkařka a trojskokanka Maryna Bechová-Romančuková. V prvně zmíněné disciplíně loni také vybojovala titul halové mistryně Evropy. „Moje vlast je ve válce, ale my chceme žít ve svobodné zemi bez ruské pomoci a bez Ruska. Podpořte Ukrajinu a sen o svobodě,“ vzkázala.

Bubka věří, že Ukrajina zvítězí

Ukrajinské družstvo tvoří ještě další výškařka Iryna Geraščenková, která loni získala stříbro na HME v Toruni, překážkářka Anna Ploticynová, tyčkařka Jana Hladijčuková a pětibojařka Julija Lobanová.

Poslechni si ukrajinskou hymnu, Sašo! Geroj Ovečkin dál dráždí fanoušky mlčením

Celou situaci hořce prožívá Sergej Bubka, olympijský vítěz ve skoku o tyči z roku 1988 a šestinásobný mistr světa. Poslední tři zlaté medaile získal rodák z Luhansku, který nyní leží na území samozvané Luhanské lidové republiky, v modrožlutém ukrajinském dresu.

Pětatřicetinásobný světový rekordman, který jako první pokořil magickou hranici šesti metrů, však věří, že jeho vlast ve válce s Ruskem zvítězí.

„Jako všichni Ukrajinci nemohu spát, ale naši zemi budu bránit všemi prostředky, které mám. Využíváním k tomu všech svých kontaktů. Válka musí skončit, mír a lidskost musí zvítězit. Děkujeme za podporu z celého světa. Miluji Ukrajinu celým svým srdcem. Zvítězíme!“ napsal bývalý atlet, který je viceprezidentem Světové atletiky a šéfem ukrajinského olympijského výboru.

Americkému vojákovi zakázalo Bělehrad ministerstvo zahraničí



Splnil kritérium a mohl reprezentovat USA na mistrovství světa v Bělehradu. Emmanuela Bora k tomu opravňovalo druhé místo v běhu na 3000 metrů na americkém halovém mistrovství. Třiatřicetiletý rodák z Keni je členem americké armády a před týdnem se od velitele dozvěděl, že do Srbska z bezpečnostních důvodů nemůže odcestovat.



„Respektujeme talent a obětavost všech našich vojáků, ale bezpečnost je prioritou číslo jedna. Ministerstvo zahraničí v tuto chvíli nedoporučuje cestovat do Srbska,“ sdělilo velení na dotaz, proč Bor přijde o šampionát. Přímým důvodem Borovy neúčasti prý ruská invaze na Ukrajinu není. Nicméně americké ministerstvo zahraničí má nyní Srbsko na seznamu „Úroveň 4: Necestujte“.



Srbský prezident Aleksandar Vučić totiž ohledně války na Ukrajině hraje na dvě strany. Jeho snahou je udržet zemi v pozici kandidáta na vstup do Evropské unie a zároveň zachovat úzkou spoluprací s Rusy.