Dlouho přípravu nic nenarušovalo. „Jen jsme z dálky sledovali, co se děje doma, což nás hodně mrzelo. Nic-méně jsme vnímali, že jsme od ohniska nákazy daleko,“ začala své vyprávění Irena Gillarová.



Pro nezasvěcené jedná se o oštěpařku, která pod jménem Šedivá reprezentovala na ME 2018 v Berlíně a loňském MS v Dauhá. V lednu si však netradičně změnila příjmení. Důvodem byla nedávná svatba jejich rodičů a následkem toho se rozhodla nosit otcovo jméno.

Nemocnice by Čechy neošetřily

Pojďme ale zpět do Potchefstroomu. Minulý týden došlo k uzavření univerzity s atletickým hřištěm. „Přišlo to ve chvíli, kdy většina naší skupiny měla nastoupit k závodu. Ovšem den předem jsme se dozvěděli, že je zrušený. Přesto jsme na stadion dál směli, takže i v té chvíli jsme měli super podmínky,“ pokračovala osmadvacetiletá atletka.

„Bylo to díky Terseusovi Liebenbergovi, oštěpařskému trenérovi a šéfovi univerzitního týmu. S ním pan Železný všechno domlouvá. Znají se ještě z dob, kdy tam jezdil jako závodník,“ vysvětlila Irena Gillarová.

Situace se ale postupně začala měnit. „Nejdřív jsme si říkali, že zůstaneme. Pak nám ale pan Liebenberg zavolal a říkal, že pokud by se nám něco stalo, místní nemocnice nás nedokáží přijmout, protože jsou plné. Ať zvážím všechna rizika.“



I přesto atleti nechtěli odjet. Ještě ten samý den se ale trenér ozval znovu a doporučil odjezd, neboť vedení univerzity se rozhodlo všechny prostory bez výjimek uzavřít. „Hned jsme začali shánět letenky a druhý den, což byl pátek, jsme už byli na cestě,“ líčila události finalistka mistrovství světa.

Přesun za 21 hodin

Pro urychlený odjezd se rozhodla patnáctičlenná skupina. Nejdřív se museli dostat auty do Johannesburgu. Pak pokračovali letecky s mezipřistáním v Istanbulu. „Dohromady to trvalo jednadvacet hodin a teď jsme v karanténě. Jižní Afrika ani Turecko sice nepatří mezi rizikové země, ale protože jsme zaměstnanci Dukly, karanténu nařizuje ministerstvo obrany.“



Ještě tento týden se z oblíbeného kempu v JAR vracejí další atleti. „Jde o to, že není jasné, jak bude dál fungovat letecký provoz. Co kdyby se obnovil třeba až v srpnu? Náš návrat urychlily i Turkish Airlines. Letěli jsme totiž jedním z jejich posledních spojů. Naskýtala se i otázka, jak tam bude za pár dní vypadat bezpečnostní situace,“ vykládala Irena Gillarová.

Po dobu karantény toho doma moc neodtrénuje a ani po ní není jasné, jestli bude moct začít atletická příprava. „Je škoda, že si nemůžeme jít zaběhat do lesa, ale trenér nám už poslal instruktáž, co se můžeme dělat v bytě. Každý máme po ruce nějakou činku, takže je možné se fyzicky udržovat,“ konstatovala.



Velké plus má s kolegy v tom, že byli dva měsíce v teple a mají kvalitně natrénováno. „Trochu nás ale sráží psychika. Netušíme, jestli se začne závodit, a naší výhodu nějak využijeme. To je ale teď to nejmenší proti tomu, co se děje ve světě. Nějak se s tím musíme poprat,“ dodala.