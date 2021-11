A tak navzdory tomu, že mu chybí obě dolní končetiny, se rozhodl vydat do světa atletiky. Mezi zdravotně handicapovanými sportovci neměl žádnou konkurenci. Medaile z olympiád sbíral jako na běžícím páse, počet zlatých se zastavil až na čísle šest.

Stal se prvním handicapovaným atletem, kterému bylo umožněno startovat na dráze po boku zdravých soupeřů. Udivoval svou nezlomnou vůlí, rozdával radost a sílu všem mladým běžcům.

Jenže poté přišel valentýnský den roku 2013 a v bytě jihoafrického běžce došlo k události, která mu jeho odznak věčného hrdiny navždy odebrala. Respekt a uznání se vytratilo v dáli. Oscar Pistorius je prachobyčejný vrah.

Co se vlastně stalo? Byl pozdní večer, čtrnáctý únor, a atlet údajně propadl myšlence, že se v jejich obydlí nachází zloděj. Rychle tak sáhl po pistoli a čtyřmi bohužel přesnými výstřely skrze dveře koupelny zabil svou vlastní přítelkyni Reevy Steenkampovou.

Takhle tedy aspoň zněla verze handicapovaného atleta. „Opravdu jsem si myslel, že to jsou zloději,“ bránil se u výslechu.

Plakal, prosil rodinu i fanoušky o odpuštění. A soudce zprvu dokonce uvěřil atletově výpovědi a poslal jej za mříže „jen“ na šest let. Charakterizováno jako vražda z nedbalosti.

Oscar Pistorius se svou bývalou partnerkou a modelkou Reevy Steenkampovou.Zdroj: EPA

Zdálo se, že se za celou kauzou zatáhne opona. Kdepak. Přišel rok 2017 a jméno Pistorius opět ožilo. Avšak už ne v souvislosti s atletickými rekordy, ba naopak s přísněním uděleného trestu. Na nátlak prokuratury mu na konci onoho roku zvýšil odvolací soud trest na 13 let a pět měsíců.

Nyní, v červenci roku 2021 vysvitla bývalému atletovi malá naděje. Uběhla totiž přesně polovina z odpykávaného trestu, což podle jihoafrických zákonů znamená, že Pistorius může požádat o podmínečné propuštění.

Jenže aby dostal opravdovou možnost vrátit se zpět do normálního života, musí podniknout jeden důležitý, a pro bývalého běžce velice nepříjemný krok: setkat se tváří v tvář s rodiči oběti.

Barry a June Steenkampovi o schůzku sami požádali, chtěli by se totiž Pistoria zeptat z očí do očí, proč tehdy před osmi lety tasil střelnou zbraň, která zabila jejich dceru Reevy. Chtějí hlavně slyšet pravdu.

The parents of Reeva Steenkamp are ‘very emotional,’ their lawyer said, at the prospect of coming face-to-face with their daughter's killer, South African double amputee sprinter Oscar Pistorius, who is eligible for possible release after having served half his sentence pic.twitter.com/ZWli5kcQkl