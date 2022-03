Popravdě řečeno, medaile by v nejtěžší světové konkurenci byla zázrakem. Na první pohled se zdá, že čeští atleti od cenných kovů nebyli zase tak daleko, protože získali tři pátá místa. Zatímco u Patrika Šorma v běhu na 400 metrů a jeho štafetových parťáků se dala finálová umístění očekávat, o překvapení se postarala Dorota Skřivanová v pětiboji.

Duplantis jako první v historii překonal 620 centimetrů. Češi bez medaile

„Kdyby mi někdo před sezonou tvrdil, že budu startovat na mistrovství světa a skončím pátá, tak bych tomu vůbec nevěřila. Přišlo by mi to směšný. Jsem moc spokojená,“ vyprávěla závodnice, která byla do uplynulého víkendu takřka neznámou závodnicí a v Bělehradu se postarala o největší české překvapení.

Česká realita bez medaile byla zřejmá už před odletem do Srbska. „Úspěchem bude každé finále,“ prorokoval šéftrenér reprezentace Pavel Sluka. Do Bělehradu se kvalifikovalo patnáct atletů, tedy o osm méně než při posledním HMS v Birminghamu 2018. „Je to realita české atletiky,“ poznamenal Sluka.

Svět se Čechům vzdaluje

Etiopie poslala do Bělehradu méně reprezentantů než Česko, ale přineslo jí to čtyři zlata. Docela šok, víc než Američanům. Bez medaile skončili i Němci.

Atletice vládnou osobnosti, do níž patří právě etiopští běžci, nebo závodníci, kteří v Bělehradu překonali světové rekordy: tyčkař Armand Duplantis, jenž skočil 620 centimetrů, trojskokanka Yulimar Rojasová, která vylepšila vlastní světový rekord o 31 centimetrů na 15,74 metru nebo překážkář Grant Holloway, jemuž se povedlo časem 7,29 sekund vyrovnat vlastní světový rekord.

Zlato pro Ukrajinu. Schovávala se před bombami, teď se stala národní hrdinkou

Chtít víc by od české výpravy nebylo příliš soudné. Z domácích hvězd nebyl ve své kůži po měsíčním zdravotním výpadku koulař Tomáš Staněk, loňský halový mistr Evropy. „Nefungovalo celé tělo, jak kdyby ho ovládal nějaký soupeř. Dělal jsem tam blbosti, které jsem ani na tréninku nedělal,“ omlouval se. Medaile se ale stejně rozdávaly za hranicí 22 metrů, kterou v minulosti překonal jen výjimečně.

Před branami překážkářského finále zůstal bojovník, ale už veterán Petr Svoboda. Pavel Maslák, který v minulosti v halách zářil, v posledních letech ve výkonnosti hodně slevil.

Na nové hvězdy si bude muset česká atletika počkat. Snad to nebude trval moc dlouho.