Poslední červencový víkend se pak závodnici s česko-finskými kořeny povedl v Brně málo vídaný kousek. O co šlo? Slavila dosti neobvyklé double. Stala se mistryní republiky na 800 a 1500 metrů. Následně se přesunula na finský šampionát, kde skončila druhá na patnáctistovce. Nyní má před sebou týmové mistrovství Evropy.

Zablokovaná záda

Ve vlasti svého otce tradičně sbírá přední umístění. Tentokrát ale atletka Olympu Praha musela ve městě Lappeenranta plánované starty omezit. Při patnáctistovce se necítila ve své kůži. „Trenér mi pak závod na pět kilometrů vymluvil a vzhledem k dalšímu programu bylo správné zajít k lékaři a fyzioterapeutovi,“ vypráví sedmadvacetiletá středotraťařka.

Co vyšetření odhalilo? Nakonec se ukázalo, že má zablokovanou polovinu zad. „Ještě se mi to nikdy nestalo, ale už to odeznělo,“ říká s úlevou pohledná černovláska.

V závěru týdne ji pak v Bydhošti čeká Superliga mistrovství Evropy atletických družstev. Na startu bude i vítězka z Lappeenranty Sara Kuivistová. „Porážku se jí budu snažit oplatit,“ usmívá se.

Po skončení náročného studia si chce kariéru profesionálního sportovce ještě prodloužit. Pomalu se sice bude poohlížet po místě architektky, ale ještě ji láká možnost dostat se příští rok na tokijskou olympiádu.

„V žádném zaměstnání bych si pochopitelně nemohla dovolit odjet na měsíc na soustředění,“ pokyvuje hlavou držitelka tří českých rekordů. I když v období závěrečných zkoušek nemohla dávat tréninku maximum, nevzdává ani boj o podzimní mistrovství světa v Dauhá.

K tomu nutně potřebuje zaběhnout 1500 metrů za 4:06,50. „V květnu a červnu jsem mezi školou a stadionem dost poletovala, ale bylo to moje rozhodnutí, abych studium skloubila s běháním,“ ohlíží se zpět.

„Podruhé bych to ale už asi neudělala,“ přiznává přítelkyně atletického reprezentanta Filipa Sasínka.

Musí to zaběhnout

„Osobní rekord mám kousek od limitu, s letošním časem zaostávám asi o tři vteřiny. Trénuju na to, chtělo by to dostat se do rychlého závodu. Prostě to musím zaběhnout,“ dodává bojovně svěřenkyně trenéra Pavla Tunky.

Atleti budou bojovat o udržení



O pátku do neděle bude Bydhošť dějištěm Superligy mistrovství Evropy atletických družstev. Češi se pokusí ve dvanáctičlenném poli urvat sedmé místo, které by znamenalo jistotu udržení mezi elitou. V Polsku se sice český tým nepředstaví v nejsilnějším složení, ale nastoupí například Zuzana Hejnová, Lada Vondrová, Pavel Maslák, Jakub Holuša, Tomáš Staněk či Jakub Vadlejch.