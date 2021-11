Nový král české atletiky. Vadlejch slavil zpěvem se Špotákovou, bude tátou

Od vítězství Romana Šebrleho v roce 2006 se na atletickém trůnu vyhřívaly jen zástupkyně něžného pohlaví. Až letos převzal žezlo muž. Olympijské stříbro mělo v anketě Atlet roku nejvyšší punc. Jakub Vadlejch byl od roku 2016 vždycky v elitní desítce. „Už dvakrát jsem skončil druhý, a vyšlo to do třetice. Je to super,“ smál se oštěpař Dukly Praha.

Jakub Vadlejch a Barbora Špotáková. | Foto: CPA

„Pro mě je to cena za stálou výkonnost. Není snadné udržet se ve světové špičce. V momentě, kdy se v ní člověk uchytí, tak v anketě většinou uspěje,“ vykládal jednatřicetiletý atlet. Letošní sezonu považuje pražský rodák za životní. V minulosti ale dosahoval delších hodů a zdálo se, že magická hranice 90 metrů může brzy padnout. Zatím však zůstává netknutá. „Stále v to věřím, ale je pravda, že sezona 2017 byla, co se týče výkonů, jasně nejlepší. Jenže olympiáda je víceméně o hlavě. V pravou chvíli se musí všechno sejít, ale většinou se nejedná o životní hody,“ poznamenal svěřenec Jana Železného. Kladivem Doležálek hází jen pro radost, ne kvůli výdělku. Chce vyhrát olympiádu Přečíst článek › V pražském hotelu Ambassador – Zlatá husa hrál Vadlejch hlavní roli. Kromě triumfu se dvakrát představil v roli zpěváka a zároveň ohlásil přírůstek do rodiny.„Mám novinku. Brzy budeme tři. Lucia se ze sedmiboje bude muset přeorientovat na dvacetiboj,“ usmál se směrem k choti, dnes už bývalé slovenské vícebojařce. Nyní začíná přípravu na další sezonu, ale myslí i na olympiádu v roce 2024 v Paříži. „V Tokiu jsem ze stadionu odcházel s větší motivací, než jsem na něj přicházel. Vím, že mohu být lepší a v Paříži se o to chci pokusit,“ naznačil své ambice. Hnus, zábava. Ogrodníková o smolné sezoně i myšlenkách na další medaili Přečíst článek › S mikrofonem v ruce si počínal naprosto suverénně. Ostatně v minulosti se při slavnostním večeru jako pěvec už představil. Tentokrát si střihl duety s oštěpařkami Barborou Špotákovou a Nikolou Ogrodníkovou. Zkoušky prý trvaly docela dlouho. „Pracovali jsme na tom asi tři týdny,“ přiznal.„Zpívání mám rád. Samozřejmě tohle je totální amatérština, ale před lidmi to dostává úplně jiný náboj.“