Duplantis světový titul ozdobil rekordem 621 cm, česká štafeta byla osmá

Čeká vás po delší době procházka s kočárkem?

To každopádně. Malou si užiju dosyta. Manželka říkala, že když se v neděli časně ráno dívala na finále, tak se probudila. Asi cítila, že se k něčemu schyluje. (směje se)

Jak vám vyhovovaly podmínky v Eugene. Bylo tam stejné vedro jako je tady?

Teplo tam bylo, a to zbožňuju. Vyhovoval mi i povrch. Stadion byl z jedné strany otevřený, takže docela foukalo. Pro mě jsou vždycky lepší těžší podmínky. Jen tak z něčeho nejdu do kolen. Snažím se předcházet stresu. Někdo nemá svůj oštěp a je z toho hotový. Já už sedm let oštěpy na závody nevozím.

Za necelý měsíc se koná mistrovství Evropy. Přibude v Mnichově další medaile?

To by bylo skvělé. (směje se) Budu znova bojovat a věřím, že na to budu mít sílu. Proto jsem medaili v Americe neslavil a nebudu ani teď. To si nechám až po Mnichově.

Bronz pro malou dcerku. Finále asi prořvala, smál se oštěpař Vadlejch

Jak dlouho si odpočinete?

Asi dva tři dny. Pak naskočím znovu do přípravy a 19. srpna mě čeká mnichovská kvalifikace.

Co říkáte tomu, že vás o stříbro připravil o pouhé čtyři centimetry olympijský vítěz Ind Neeraj Chopra?

Dlouho jsem byl na stříbrné pozici, ale nakonec to nevyšlo. Takový je sport. Tohle je třetí světový šampionát za sebou, co jsem jsem byl do pátého místa. To je důkaz, že se udržuju na vysoké úrovni.

Váš trenér Jan Železný tvrdí, že můžete házet daleko ještě dlouho. Co tomu říkáte?

Taky si to myslím. Když člověk dosáhne na určitou úroveň, ví, čeho je schopen. Je to motivace, jak jít dál.