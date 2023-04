Dal o sobě vědět hned v prvním závodě. Na úterním mítinku místní univerzity v Potchefstroomu zazářil nejlepší český atlet Jakub Vadlejch. Na závěr tradičního jihoafrického soustředění hodil oštěpař Dukly Praha světový výkon roku 88,38 metru.

Oštěpař Jakub Vadlejch | Foto: ČTK/AP/Gregory Bull

„Bral jsem to jako tréninkový závod, ale je to můj nejlepší africký start do sezony. Čtyři hody přes 86 metru, je jedna z mých nejkvalitnějších sérií v kariéře. Považuji to za skvělý signál před nadcházející sezonou,“ vzkázal držitel stříbra z OH v Tokiu prostřednictvím svého manažera Alfonse Jucka.

Jeho flop změnil skok do výšky. Zemřel legendární americký atlet Fosbury

Svěřence Jana Železného, který se v minulé sezoně zaskvěl světovým bronzem a evropským stříbrem a rovněž poprvé překonal devadesátimetrovou hranici, čeká premiérový mítink Diamantové ligy 5. května v Dauhá.

Tam se dvaatřicetiletý Vadlejch mimo jiné utká s olympijským vítězem Níradžem Čoprou z Indie i mistrem světa Andersonem Petersem z Grenady.