Světovému rekordu (98,48 metru) boleslavského rodáka bylo v květnu už 26 let a své znalosti dokáže předávat svým následníkům. „Prosadit se je stále složitější, ale věřím, že se u nás v oštěpu dotáhnou do špičky mladí,“ říkal po návratu Oregonu trojnásobný olympijský vítěz a držitel stejného počtu titulů mistra světa.

Česko má medaile z dorosteneckých a juniorských šampionátů, ale jejich držitelé se mezi dospělými většinou neprosadí. Čím to?

Mezi sedmnáctiletými dětmi jsou rozdíly. Záleží, jaký má kdo somatotyp. Mladí medailisté si málokdy přenesou dominanci do dospělosti. Třeba v oštěpu bývají holky v tomto věku vysoké a dynamické, ale chybí jim obratnost a pohybová koordinace. To přijde až později. Ideální je, když se atleti začnou prosazovat ve čtyřiadvaceti. Není to ale snadné, protože se po nich ve střediscích chtějí výsledky.

Jak s odstupem vnímáte finálové vystoupení Jakuba Vadlejcha?

V kvalifikaci měl daleko uvolněnější horní polovinu těla. Kdyby to dokázal spojit s výbornýma nohama ve finále, mohl hodit dál. Ale šlo o hodně, působil stres a oštěp mu odlétával trochu doprava. To může - když se hod správně provede - udělat tři čtyři metry. Chybělo mu kousek techniky a uvolněnosti. Navíc se jednalo o strašně těžký závod. Házelo se v něm dost daleko.

Z vaše svěřence bylo cítit, že si věří…

Kuba závodnicky vyzrál. Medaile na velkých závodech berou mentálně silní hráči.

Od deseti let jsem ho sledoval v televizi. Vždycky jsem chtěl být jako on. Pro mě to byl sportovním i lidským hrdinou. To dělá hrozně moc. Když lidi vzhlíží k těm nejlepším, mají šanci se jim nějak přiblížit. V tomhle případě jenom přiblížit, protože trenér je nedostižitelný, to je úplně jiná galaxie.

Dokážete závodníka na ploše povzbudit takovým způsobem, aby v soutěži něco změnil?

To asi ne, jedná se o detaily. Mohu mu něco vysvětlit, ale je otázkou, jestli to je schopný realizovat. Umíme se ale na závody dobře připravit. Soupeři vědí, že se to nám většinou povede. Cítím, že v tom nás uznávají, a to je pozitivní.

Zatímco Vadlejch hází daleko a letos už zlomil devadesátku, Ogrodníková bojuje s překonáním šedesátky. Proč jejich výkony nemají podobný progres?

Podobné to být nemůže, protože nešli ze stejné přípravy. Nikola v zimě trochu laborovala a pak se o ní psalo, že jí odešla forma. Musela trénovat v době, kdy se už závodilo. V Eugene onemocněla a uvažoval jsem, že ji stáhnu. Pak tam nepředvedla špatný výkon, bojovala a to se mi líbilo. Osmé místo beru jako dar z nebes. Vím, že až se dostane do formy, bude to jiný.

Jak se vám líbí bronzová medailistka Japonka Haruka Kitagučiová, kterou připravuje domažlický trenér David Sekerák?

Až se naučí pořádně házet, tak s ní budou problémy. (směje se) Je to takový usměvavý typ, z plavání má uvolněná ramena a záda a až se jí povede spojit rozběh s odhodem, poletí jí to daleko. Medaile může sbírat dlouho, je mladá.

Jako závodník jste většinou neměl trenéra. Teď už roky trénujete, od koho jste se učil?

Nechci, aby to vypadalo, že machruju, ale když jsem začal víc házet, tak tady byla Dana Zátopková a pak dlouho nic. Házel jsem z talentu, pomáhal mi táta a učil jsem se sám na sobě. Přišel jsem na systém soustředění, kdy co trénovat a později to aplikoval na lidech, které jsem vedl. A ono to zafungovalo. Třeba i na těch, kteří nepřišli do Dukly s bůhvíjakými výkony. Základ je stejný, ale každý má svůj styl. Třeba Kuba nemůže házet stejnou technikou jako já.

Medaile oštěpařů v době, kdy je vedl Jan Železný



4x ZLATO

ME 2012 Helsinky Vítězslav Veselý

OH 2012 Londýn Barbora Špotáková

MS 2013 Moskva Vítězslav Veselý

ME 2014 Curych Barbora Špotáková



5x STŘÍBRO

MS 2011 Tegu Barbora Špotáková

ME 2014 Curych Vítězslav Veselý

ME 2016 Amsterodam Vítězslav Veselý

MS 2017 Londýn Jakub Vadlejch

OH 2021 Tokio Jakub Vadlejch



3x BRONZ

OH 2012 Londýn Vítězslav Veselý

MS 2017 Londýn Petr Frydrych

MS 2022 Eugene Jakub Vadlejch

Jaké podmínky potřebují oštěpaři, aby se dostávali na medailové pozice?

Když už rozebíráme, jaký jsme oštěpařský národ, tak náš stát pro oštěpaře neudělal vůbec nic. Nemáme ani jednu vyhazovací halu, a to se nebavíme o půlmiliardě pro Sáblíkovou, ale o patnácti milionech. Za to by byla už hodně dobrá hala, ale nemáme nic. Je mi to trapný, když vím kolik jich mají kolem nás v Německu, Polsku nebo Rakousku. V zimě si mohu dovolit odvést reprezentanty do Afriky, ale i mladí potřebují přes zimu kvalitně házet. A na to je ideální vyhazovací tunel.

Za tři týdny povedete své svěřence na mistrovství Evropy v Mnichově. Co se dá za to dobu stihnout?

Tři týdny je dost dlouhá doba. Pár dní bude klidnějších, pak to začneme rozjíždět. Toho bych se nebál, ale není snadné zvládnout dva vrcholy. Když funguje hlava, a to je případ Kuby, je to výhoda. Když se povede jeden vrchol, tak je člověk psychicky silný.

V případě Ogrodníkové to asi neplatí…

V Eugene nepostoupila do finále řada kvalitních holek, a ty budou chtít v Mnichově uspět. Odhaduju, že kvalifikace bude strašně těžká, a ve finále se může házet daleko. Uvidí se, jak se Nikola dokáže připravit. V Mnichově bude navíc i moje druhá svěřenkyně Nikola Tabačková. Česko by tam mělo mít maximální zastoupení, i když všichni nejsou pode mnou. Házet bude Bára Špotáková, Víťa Veselý a Martin Konečný z Poruby.

Jaké máte vzpomínky na ME v Mnichově před dvaceti lety?

Ne moc dobré. Před šampionátem mě bolela záda, zvažoval jsem, jestli účast odřeknout. Nakonec jsem kývl. Postoupil jsem do finále, ale předvedl tři neplatné pokusy…