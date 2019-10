Po poslední překážce ale ještě musela zabrat, aby na třetí místo odsunula Američanku Ashley Sprncerovou. Té nakonec o setinu horší čas stačil k finálové účasti. Před nimi doběhla Jamajčanka Rushell Claytonová (54,17).

V cíli dvojnásobná mistryně světa přiznala, že toho měla dost. „Hlavně to bylo kvůli tomu, že jsem musela tahat až do cíle. Vůbec jsem totiž nevěděla, jak na tom jsem. Nakonec jsem šťastná, jak to dopadlo,“ pokyvovala hlavou.

„Mám rezervu na začátku. Rozbíhám to pomaleji. Potřebuju se víc nahecovat. Zatím mi to moc nejde, i když vím, že mám vrchol sezony. Musím se na to finále nějak naštvat,“ povídala po závodě. „V pátek ale vyrazím od začátku agresivněji, nemám co ztratit.“

O bronz se strhne obrovská bitva

Co se z toho může v boji o cenné kovy vyvinout? „Jsem si vědomá, že o bronz se strhne obrovská bitva. Můžu být třetí, ale i sedmá, osmá. Takhle vyrovnané finále snad ještě nikdy nebylo,“ přemítala rodačka z Liberce.

Předpokládá, že o titul si to nejspíš rozdá duo Američanek Dalilah Muhammadová – Sydney McLaughlinová. K medaili bude podle atletky Dukly potřeba zaběhnout čas pod 54 sekund, což se jí letos ještě nepovedlo.

„Chystám se na to celou sezonu. Doufám, že to tady předvedu. Věřím tomu. Musím věřit,“ zdůraznila dvaatřicetiletá překážkářka, která bude zítra vybíhat z osmé dráhy.

Je ráda, že se po loňských zdravotních trablech dostala mezi absolutní elitu. Zuzana Hejnová ale do ní dlouhodobě patří. Vždyť ji na MS čeká páté finále.

Nebude chybět dobrá káva a fyzioterapeutka

„Semifinále je vždycky náročné, hlavně psychicky. Všechny holky se strašně nahecují, aby se do finále vůbec dostaly. A pak tam kolikrát nepředvedou takový výkon. Jsem šťastná, že tam jsem. A v pátek se děj vůle boží.“

Den volna nechce proležet v posteli. „Musím hodně odpočívat, ale není možné celý den nic nedělat. Půjdu si asi zaklusat, abych nezatuhla. Dám si i rovinky, protáhnu se a budu odpočívat. A taky si dám si dobrou kávu,“ usmívala se.

Do práce si ji vezme i její jihoafrická fyzioterapeutka Anna Venterová. „Určitě přijdou na řadu její procedury. Chystala se na mě hned po semifinále a samozřejmě taky na čtvrtek.“