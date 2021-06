Maratonská běžkyně Sinead Diverová se v Tokiu stane nejstarší australskou olympioničkou v historii. Na svou premiéru pod pěti kruhy si musela počkat až do 44 let.

Irská rodačka a matka dvou dětí je důkazem toho, že sny se plní i v pokročilém věku. Diverová byla blízko olympijské účasti už v roce 2016, o Rio ale přišla kvůli zranění. Dočká se až letos v Tokiu.

„Neúčast v Riu jsem těžko snášela, teď si konečně splním svůj sen,“ říká australská maratonkyně.

Jako malá se doma v Irsku věnovala fotbalu, basketbalu a plavání. Do Melbourne se přestěhovala v 25 letech a atletiku objevila, až když jí bylo třiatřicet.

„Není mnoho sportovců, kteří se ženou za úspěchy i ve čtyřiceti. Já ale běhám relativně krátkou dobu, takže to mám jinak,“ vykládá Diverová. „Je to jen o nastavení mysli, ne o věku. Když jsem to dokázala já, nevím, proč by to nemohli dokázat ostatní.“

Mimochodem – tříčlenná sestava australských vytrvalkyň má dohromady úctyhodných 118 let. Zatímco Diverovou čeká v Tokiu debut, její kolegyně z týmu, o dva roky mladší Lisa Weightmanová, se chystá už na svou čtvrtou olympijskou účast.

Ale pozor, nejedná se o žádný zájezd důchodců. Všechny tři běžkyně jsou mezi osmi nejrychlejšími australskými ženami všech dob. „Jedná se o nejsilnější trio, které kdy Austrálie vyslala na olympiádu,“ chlubil se Australský atletický svaz při oficiálním oznámení vytrvalecké nominace pro Tokio.