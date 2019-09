Jako první zažila rozcvičku na rozpálené vedlejší ploše a přesun na klimatizovaný stadion osmistovkařka Diana Mezuliáníková. „Nevadilo mi to. Pořadatelé slíbili, že chodba od rozcvičení se bude postupně ochlazovat, a to platilo. Na stadionu bylo úplně suprově,“ vyprávěla běžkyně.

To kladivářka Kateřina Šafránková se snažila podle situace oblékat a improvizovat. „Když jsme byly v call roomu a relativně dlouho nám kontrolovali tašky, šla jsem raději na chvíli zase ven. Uvnitř bylo fakt zima. Foukalo tam, takže jsem se snažila spíš zvyknout na teplo než na zimu,“ popisovala situaci.

„Na stadionu to bylo už dobrý. Zimu necítíte do chvíle, než dojdete k mantinelu, kde proudí studený vzduch z trubek. Tam jsem si uvázala kolem uší triko, protože jsem neslyšela pokyny trenéra. Ale tady (v mixzóně pro rozhovory) je to fakt strašný. Myslím si, že to někdo odnese zdravím. Zvlášť běžci, kteří sem přijdou splavený. To je masakr,“ sdělila.

Překážkář Vít Müller označil podmínky za hodně chřipkové. „Koulař Tomáš Staněk, který tady už dřív závodil, nám radil, ať se mezi přechody z venkovních čtyřiceti stupňů do třiadvaceti na stadionu hodně oblíkáme. Pořadatelé to docela dost klimatizují, ale myslím, že to nějak jde,“ poznamenal závodník, který první den světového šampionátu jako jediný Čech postoupil do dalších bojů.