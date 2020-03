Jako matka dvou malých synů měla ve svých plánech uzavřít po letošní sezoně kariéru a korunovat ji pěkným umístěním na olympiádě v Tokiu. Tohle už Barboře Špotákové nevyjde. Kvůli epidemii koronaviru se sportovní svátek o rok odkládá. Světová rekordmanka a trojnásobná držitelka olympijských medailí si zatím není jistá, jestli do Tokia příští rok vyrazí. Rozhodne se na podzim.

Barbora Špotáková ve finále mistrovství světa | Foto: Ivana Roháčková

Jak hodnotíte posunutí olympijských her?

Je to samozřejmě složitá situace, ale v souvislostech a okolnostech, které se nyní dějí, je to pochopitelný krok. Zdravotní hledisko všech lidí na planetě je pochopitelně důležitější než olympijské hry, takže to považuji za správné rozhodnutí.