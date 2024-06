Olympijský bronz v Paříži obhajovat nebude. To zasvěcení o oštěpaři Vítězslavu Veselém tušili, protože se už dost dlouho neobjevil v sektoru. Nyní se v 41 letech rozhodl ukončit kariéru, v níž vybojovala dvě olympijské medaile.

Poslední velkou akcí Vítězslava Veselého bylo předloňské ME v Mnichově, kde skončil čtvrtý | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

„Děkuji všem, kteří mě v průběhu kariéry podporovali a byli velkou součástí mé cesty. Velký dík patří trenérům Janovi Železnému, Jaroslavovi Havlovi a Zdeňkovi Lípovi. Nesmím zapomenout ani na parťáky Petra Frydrycha, Jakuba Vadlejcha a Lukáše Lípu. Byla to úžasná jízda plná výzev, radostí a dřiny. Jsem vděčný za všechny zážitky a zkušenosti a těším se na další kapitoly svého života,“ uvedl Veselý na webu atletického svazu.

Jednou z životních sezon pro něj byla ta v roce 2012. Nejprve na mistrovství Evropy v Helsinkách získal svou první medaili, a to hned tu nejcennější. Na OH do Londýna tak odcestoval s nejvyššími ambicemi.

Vyhrát šestým pokusem je úplně to nejlepší, radoval se mistr Evropy Vadlejch

V kvalifikaci se blýskl osobním rekordem 88,34 metru, s nímž dodnes figuruje na třetí příčce českých historických tabulek za světovým rekordmanem Janem Železným a Jakubem Vadlejchem.

Ve finále přišlo nejprve zklamání, když obsadil nepopulární čtvrté místo. Nakonec se však přece jen mohl radovat ze zisku cenného kovu. Po diskvalifikaci dopujícího Ukrajince Olexandra Pyatnytsy získal dodatečně bronz. Na vítězné vlně pokračoval rodák z Hodonína i v roce 2013. V té také dosáhl svého největšího kariérního úspěchu, kterým byl zisk titulu mistra světa.

O poslední medaili ho připravil Fin

V dalších sezonách se Vítězslav Veselý trápil zejména po zdravotní stránce. Pak ovšem přišel rok 2021 a velký comeback, a to přímo v olympijském finále. V Tokiu poslal oštěp do vzdálenosti 85,44 a v 38 letech vybojoval druhý bronz pod pěti kruhy.

O rok později získal šestý domácí titul. Došlo k tomu v Hodoníně, tedy na stadionu, kde s atletikou začínal. Svůj triumf navíc ozdobil parádním výkonem 85,97. Start na mistrovství světa v Eugene mu znemožnily respirační potíže, ale na ME do Mnichova odcestoval. V bavorské metropoli sahal po další medaili ale na poslední chvíli ho o ní připravil Fin Lassi Etelätalo.

Oslava podle slečny Lu. Budou se podávat ruské saláty i angolský puding

Po mnichovském šampionátu ještě startoval na mítinku v Ústí nad Orlicí, ale od té doby mu zdraví už nedovolilo závodit. Může se však pyšnit jedinečnou atletickou dlouhověkostí. Během své kariéry dokázal 97krát přehodit 80 metrů. Dvanáctkrát startoval ve finále velkých mezinárodních akcí, ze kterých přivezl půltucet cenných kovů, a vyhrál osm mítinků Diamantové ligy.

Vítězslav Veselý se s fanoušky oficiálně rozloučí na víkendové mistrovství republiky ve Zlíně. A to konkrétně druhý závodní den 30. června.