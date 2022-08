Překonání hranice jednapadesáti sekund nosíte v hlavě už nějaký čas. Nestraší vás?

Snila jsem o tom už loni, ale letošek je první sezona, kdy na to reálně mám. Když se mi to nepovede, budu asi hodně zklamaná. Může se z toho stát strašák, ale tu metu bych teď už prolomit měla.

Dokážete s trenérem analyzovat čtyřistametrový běh a přesně najít místo, kde ztrácíte?

Víme, kde to je. Jedná se o poslední stovku. Cílovou rovinku nejsem schopná běžet pod čtrnáct vteřin. Pokud bych to zvládla, už jsem čtyřstovku pod jednapadesát vteřin zaběhla.

Co se s tím dá dělat?

Nevýhodou je to, že jsem malá a mám krátké nohy. Poslední stovka mi oproti holkám, co mají 185 centimetrů, tolik neodjíždí. Zaměřujeme se i na techniku běhu, protože ke konci s sebou házím.

Mohlo by vám pomoci jiné rozložení tempa na čtyřstovce?

I na této trati hraje taktika svou roli. První dvoustovku teď poběžím asi o dvě desetiny volněji, abych měla víc energie do finiše. Člověk potřebuje být vyběhaný a trpělivý. Důležité je nepodlehnout dojmům a nesplašit se.

Druhým motivem je postup do finále. Jak se na to díváte?

Výhodou je, že jsem nasazená rovnou do semifinále. Tam se ukáže – buď, anebo. Ale pokud bych pokořila tu jednapadesátku, mělo by to na finále stačit. Povedly by se tak zabít obě mouchy jednou ranou. (usmála se)

V pauze mezi šampionáty jste odpočívala, ale i ladila formu. Na jaké je výši?

V tréninku jsem se ve všem zlepšovala. V nohách to je. Myslím, že formu na čas pod 51 vteřin mám. Už bych konečně potřebovala zavřít hubu sama sobě i všem ostatním. (směje se)

Víte, kdo z vašich blízkých vás bude na olympijském stadionu podporovat?

Určitě tam nebude chybět můj přítel Jan Volejník, který je zároveň napůl i trenérem, a fyzioterapeaut Ivan Svědík.