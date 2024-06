Trápení kvůli nekonečným zdravotním trablům je snad u konce. Čtvrtkařce Ladě Vondrové se špatně dýchalo. I když měla kvalitně natrénováno, nemohla pořádně zabrat. Předčasně se vrátila z nedávného mistrovství Evropy v Římě, ale po další léčbě věří, že si letos všechno zlé vybrala a už se bude jen usmívat.

Lada Vondrová | Foto: Se svolením Ivany Roháčkové

Ve věčném městě odběhla finále smíšené štafety, které se Čechům nepovedlo. Počítalo se s lepším výsledkem, než bylo šesté místo.

„Ještě v průběhu šampionátu jsem odjela a doma šla na testy. Mám za sebou další antibiotika a teď už se cítím dobře. Nic mi není, nic mě nebolí. Konečně normálně dýchám,“ říkala Deníku Vondrová, která má na čtyřstovku splněný olympijský limit. Problémy se ovšem táhly delší dobu.

Vadlejch a naděje do budoucna. Vycházející atletické hvězdy jsou vítěznými typy

„Ještě před Římem mi při vyšetření zjistili bakterii a dostala jsem třídenní antibiotika. Mohla jsem to chytit z klimatizace v letadle. Nebo jsem si to způsobila tím, že jsem při olympijské kvalifikaci štafet na Bahamách vypila hrnek vody z kohoutku. První léčení trvalo krátce. Byla jsem ve stresu, do toho jsem trénovala a po mixu v Římě mě to skolilo,“ pokračovala.

Nechce zopakovat stejnou chybu

Tělo jí vystavilo totální stopku, což v minulosti nikdy nezažila. Maximálně delší čas laborovala s kotníkem. Proto teď nechce nic uspěchat. V pondělí začala lehce trénovat. Určitě nepoběží na víkendovém mistrovství republiky ve Zlíně.

„Půjde to pomalu, ale nemohu podruhé zopakovat stejnou chybu, jakou jsem udělala před Římem, kdy jsem se zkoušela rychle vrátit,“ zmínila. „Největší problémy mi dělalo dýchání. Měla jsem plný nos a pořád kašlala. A podle toho to tak vypadalo v závodech. Na třístovce jsem cítila, že jsem totálně kaput.“

Veselý ukončil kariéru. Oštěpem hodili v Česku víc jen Železný a Vadlejch

Tělo se jí neokysličovalo a začalo panikařit. „Vždycky druhý den přišly horečky. Sice rychle odezněly, ale bylo to znamení, že se něco děje. Po mixu v Římě už bylo jasné, že to takhle dál nepůjde,“ popsala situaci po posledním startu.

Selhání smíšené štafety bere osobně

Členka smíšené štafety, která loni na mistrovství světa v Budapešti získala senzační bronz, přemítá i o situaci, která nastala. Na olympijských hrách v Paříži totiž nejspíš žádné české kvarteto nepoběží, a o tom se vlastně rozhodlo už začátkem května na Bahamách.

„Loni nám na šampionátu všechno vyšlo na sto padesát procent. Věděli jsme, že v Římě to bude těžké zopakovat. Chtěli jsme se k času aspoň přiblížit, ale běželi jsme o dvě vteřiny pomaleji, což je dost. Tam nás na postupovém místě předstihla Itálie a později nás definitivně vystrčila Keňa,“ krčila rameny nad ztrátou olympijské místenky.

Naostro v televizi. Helceletová o komentování: Mluvím tak, jak mi huba narostla

Češi přitom na Bahamách upustili od možnosti běžet finále smíšené štafety a vedení výpravy se raději rozhodlo pokusit se o postup v mužích a ženách. Ten krok se však Vondrové úplně nelíbil a ani nevyšel.

„Budapešťský čas byl sice kvalitní, ale mohly nás předstihnout i jiné země. Selhání mixové štafety si beru osobně. V Nassau jsem v rozběhu běžela pomalu, ale v oslnivé formě nebyl nikdo. Dohromady to udělalo nějaké vteřiny. Mrzí mě to hodně, ale už tam se mi objevily zdravotní potíže,“ líčila. „Těžko se mi kouše, že jsem nepředvedla lepší výkon. Je to pro mě rána, protože štafety mám ráda,“ pokračovala.

Po bitvě je každý generálem

„Po bitvě je každý generálem, ale myslím, že se mixové finále na Bahamách mělo běžet. V ženskejch sice máme velký potenciál a navzdory potížím jsem v Římě chtěla nastoupit i do rozběhu. Holky to pak beze mě na jedné předávce nezvládly a bohužel to dopadlo tak, že v Paříži nebude ani jedna štafeta,“ litovala.

Letos se totiž sešla silná ženská sestava. Kromě Vondrové tu je ve skvělé formě běhající osmnáctiletá Lurdes Gloria Manuel, čtvrtá z Říma, a vedle ní spolehlivé Tereza Petržilková a Barbora Malíková. „Je to strašná škoda, že se kvalita nepromítne. A letos ji už nepůjde využít,“ poznamenala nevesele Vondrová, která se pokusí co nejlépe připravit na individuální olympijský start.

Kolík spadl na dráhu. Diskvalifikace čtvrtkařek, mužské štafety nestačily

Paříž ale zatím na sto procent jistou nemá. „Pokud by Terka a Bára na mistrákách splnily limit a zaběhly lepší čas než já, tak se připojí k Lu a já zůstanu doma. Nicméně budu věřit, že mě nepředběhnou.“