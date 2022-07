Pryč před režimem. Kubánská oštěpařka před MS utekla na letišti své výpravě

Dvaadvacetiletá česká reprezentantka postoupila do semifinále na třetí vrcholné světové akci pod širým nebem za sebou, uspěla na mistrovství světa 2019 i na loňských olympijských hrách. "Vždycky jsem v semifinále běžela hůř než v rozběhu. Chtěla bych to napravit a běžet o co nejlepší čas. Brány finále jsou pro mě zavřené, takže to bude spíš boj s časem," dodala běžkyně, která touží po prolomení hranice 51 sekund. Semifinálovou účastí napodobila mílařky Kristiinu Mäki a Dianu Mezuliáníkovou, které jí pro dnešní rozběh zapletly copánky.

Šorm byl blízko semifinále

Šorm v prvním rozběhu, který vyhrál světový rekordman Wayde van Niekerk, finišoval až jako pátý. Měl daleko ke třetí příčce, která by znamenala přímý postup. Ani nevěřil, že by jeho výkon patřil mezi šest nejlepších časů, které rovněž znamenaly postup. "Moc napjatej asi nebudu. Nemyslím si, že to bude stačit, bohužel. Cítil jsem se dobře, ale dneska to tam nějak nebylo," litoval.

Oštěpaři, a kdo dál? Vadlejch si před atletickým mistrovstvím světa věří

Nakonec byl semifinále blíž, než předpokládal. Před posledním ze šesti rozběhů ještě držel postupový šestý čas. Pak ale čtvrtý Christopher O'Donnell z Irska finišoval za 46,01 sekundy a českého reprezentanta vyřadil. Šorm si může spravit chuť ve štafetě. "Musím se nějak srovnat z tohoto času a psychicky se nastavit na to, že ve štafetě to bude dobré," řekl.

Večer, tedy v noci na pondělí středoevropského letního času, čeká kvalifikace diskaře Marka Bártu.