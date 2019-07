Nijak však nejásala. „Není to špatný výsledek, ale ani nic super. Formu mám na výrazné zlepšení, ale tenhle závod jsem pomalu rozběhla. Chtěla jsem běžet rychleji, ale když jsem slyšela od trenéra mezičas 24,8, což je na mě pomalý, doběhla jsem spíš setrvačností. Ve finále to zkusím rychleji,“ vyprávěla devatenáctiletá naděje české atletiky.

„V sobotu by nemuselo být takové horko,“ přála si, aby teploměr nevyšplhal na 34 stupňům Celsia jako v pátek. „Bylo dost strašný. Člověk chce běžet co nejrychleji, aby nemusel být na slunci tak dlouho,“ usmívala se běžkyně Hvězdy Pardubice. „Je to úplně něco jiného než v Gävle. Tam bylo mnohem chladněji.“

Její největší vyzývatelkou v sobotním finále bude Zuzana Hejnová, hlavní profesí překážkářka. Svůj rozběh také jasně vyhrála, závěr hodně vypustila a časomíra se zastavila na hodnotě 55,75.

„Běžela jsem to volně, akorát na postup. Jen jsem se šla trochu proběhnout,“ přiznala dvojnásobná mistryně světa. „Ve finále to zkusím rychleji, ale s Ladou to bude těžké. Požene mě, má formu. Na startu budu před ní, seběhne mě, ale třeba se s ní vytáhnu.“

Jak se jí běželo na oválu bez překážek? „Je pro mě trochu divný. Přišlo mi to delší. S překážkami mi to rychleji ubíhá a já na hladké trati ani moc neumím tempo. Obvykle ji běhám jednou za rok,“ culila se atletka Dukly.