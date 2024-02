Tenhle příběh má dvě roviny. V krátké halové sezoně skočil Jan Štefela dvakrát výborný výkon 230 centimetrů. K limitu pro halové mistrovství světa v Glasgow (234 cm) se však nepropracoval - ostatně tak vysoko letos neskočil nikdo. Navíc přede dvěma týdny přestal kvůli bolavým zádům skákat.

Jan Štefela ví, že s úsměvem jde všechno líp. | Foto: se svolením Ivany Roháčkové

Nakonec se však talentovaný výškař závodící v plzeňských barvách do nominace dostal. Jednak několik soupeřů, kteří byli ve světovém rankingu před ním, na šampionát nedorazí. Uvolnili tak místo pro Štefelu a jemu se zároveň povedlo vyřešit zdravotní trable.

Zmíněných 230 centimetrů je ve startovní listině nadcházejícího mistrovství světa velice kvalitní výkon. V tabulkách mu dokonce patří čtvrté místo. Podle papírových předpokladů by Jan Štefela mohl o víkendu myslet ve Skotsku na medailové umístění.

Štefela sní o limitech. V Hustopečích by to mohlo klapnout, říká výškař

Poslední závody včetně ostravského mistrovství republiky kvůli bolavým zádům vynechal. „Na mítinku v Banské Bystrici jsem si odrazil záda. Uvažovali jsme, že ukončíme sezonu, ale mistrovství světa bylo velké lákadlo. Chtěl jsem ještě závodit,“ vyprávěl před odletem svěřenec Jaroslava Báby.

„Dal jsem si týden pauzu. Chodil jsem na rehabilitace a přešlo to. Nic mě nebolí. Už přes týden normálně trénuju. Naposledy jsem šel testovačku v posilovně. Záda držela i při podřepu se 170 kily. Na šampionát jsou připravená. Uvidíme, jak to tam vyjde. Těšení je větší než očekávání,“ usmíval se Štefela.

V Glasgow nastoupí s pokorou

Vzhledem k okolnostem si nominací na HMS do Glasgow nebyl jistý. Nakonec se o ní dozvěděl trochu kuriózním způsobem. Trenér mu novinu zavolal mobilem zrovna ve chvíli, když na Berounce rybařil.

„Říkal jsem si, co mi asi chce? Ptal se, co dělám, a tak jsem mu řekl, že sedím na rybách. Zasmál se a říkal: sbal pruty a vrať se domů. Jedeš na mistrovství světa,“ líčil. „Neměl jsem s tím problém. Vezírek byl prázdný, ryby nebraly. Na chytání je ještě zima, chodím si tam spíš vyčistit hlavu,“ vykládal dvaadvacetiletý skokan.

Při tréninku v Praze párkrát narazil na korejského skokana Sanghyeok Woo, který vede tabulky výkonem 233 centimetrů z Hustopečského skákání. „Nemluví dobře anglicky, takže si moc nepokecáme. Spíš ho po očku sleduju, snažím se něco odkoukat. Mají zvláštní rozcvičení. Nikam nepospíchají, jsou v hale třeba tři hodiny. To já mám odtrénováno mnohem dřív,“ zmínil Štefela.

Start na mistrovství světa? To je příležitost k nezaplacení, říká trenér Šebrle

O cílech v Emirates Areně se závodník, který při skákání miluje kontakt s fanoušky, nechtěl moc šířit. Souhlasil však s názorem, že mistrovská soutěž bude hodně otevřená. Někteří favorité totiž halový šampionát před olympiádou odpískali.

„Nicméně si nepřipouštím, že bych mohl být nějak vysoko. Je to moje první mistrovství světa a budu spokojený s top 5 nebo top 8. Sice mám někde vzadu v hlavě něco lepšího, ale nechci na to myslet, aby mě to neznervózňovalo. Nastoupím s pokorou, ale chci ukázat, že Češi umí skákat vysoko,“ prohlásil.

Okoštoval jen trošku uzeného

Skočit dvakrát 230 cm považuje za výhodu. „Právě to je dobré. Kdyby se to povedlo jen jednou, vypadalo by to, že mi to uletělo. Když jsem to ale dokázal dvakrát, říkám si, že to v těch nohách už musí být. Pak to klidně může uletět ještě víc. Je dobré, že se už s řadou předních skokanů znám z mítinků. S některým si i pokecám,“ culil se.

Letošní progres (osobák si posunul o šest centimetrů) vidí i ve zlepšení životosprávy. Závodní váhu si oproti loňsku srazil skoro o pět kilo. Odpírá si vepřové pochoutky, kterými ho rodina díky statku v Zátoru zásobovala. Vyhýbá se i pivu a cítí se mnohem líp.

Hrochová vypráví, jak se cítí po maratonu: Spíš se plazím, než chodím

„Dřív jsem jedl, co jsem chtěl. Byly tam jitrničky, klobásky, tlačenka - mňam, mňam,“ smál se. „Teď si už na to dávám pozor. Zrovna nedávno taťka udil, a tak jsem jen trošku okoštoval. Ani na pivko není pomyšlení, maximálně si dám sklenku vína. Musím být na sebe přísný. Jsme v olympijské sezoně a je potřeba zabojovat,“ pokyvoval hlavou.