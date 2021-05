Svěřenci Petra Habáska mají větší možnost přiblížit se druhému cíli o víkendu v polském Chořově, kde budou startovat na kvalifikačním mítinku World Relays.

„Asi tam nebude prostor na rychlé časy. Předpověď slibuje chladné počasí s teplotami pod deset stupňů. Proti teplomilným sprinterům to může být výhoda,“ míní Jan Veleba, lídr štafety.

Víc očekává od umístění do desáté pozice, která by českým „rychlíkům“ zajistila účast v Eugene. „Naděje se zvětšuje i kvůli tomu, že do Polska nepřijedou některé silné zámořské štafety,“ zmiňuje atlet Dukly.

Sestava Zdeněk Stromšík, Jan Veleba, Jan Jirka a Dominik Záleský zaběhla v roce 2019 český rekord 38,62. Tím se drží v rankingu pro OH na prvním nepostupovém 17. místě o tři setiny za Nigérií.

Dlouhé nohavice ne

K postupu do Tokia by jim však mělo stačit skončit ve Slezsku do osmého místa. „Na Tokio může přijít řada i v létě. V teple bychom mohli překonat český rekord, ale je jasné, že budou zrychlovat i další štafety.“

Zimu, která hrozí svalovým zraněním, nemá stejně jako jiní sprinteři v lásce, ale neplánuje, že by se v Chořově oblékl víc než jindy. „Dlouhé nohavice nenosím, a pokud nebude mrznout, poběžím nalehko. Ale do poslední chvíle se budu udržovat v teplotě.“

Čeští sprinteři se na štafetovou kvalifikaci začali připravovat hned po skončení halové sezony na ostrově Tenerife. Směrem k World Relays tam došlo ke korekci ve složení kvarteta: Záleského nahradí Jiří Polák.

„Je to radikální zásah do předávek, ale je ideální mít na druhý a třetí úsek, které jsou nejdelší, dvoustovkaře. Jirka Polák poběží místo mě druhou stovku a já za Dominika finiš. Myslím, že je to nejsilnější složení,“ vysvětluje spoludržitel českého rekordu 10,16 na stovku.

Ještě dva roky?

„Dominik to musel skousnout, ale je právoplatným náhradníkem. O místo se bude muset rvát. V létě může dokázat, že do sestavy patří. Navíc má na rozdíl ode mě perspektivu, že bude štafetu běhat ještě dlouho,“ říká 34letý rutinér o kolegovi, jehož sám trénuje.

Svou kariéru vnímá podle toho, jaké předvádí výkony. „Když jsem se skoro před šesti roky seznámil se svou ženou, říkal jsem jí, ať mi dá poslední dva roky. Teď jí říkám to samé, ale sám nevím, jak to bude,“ směje se.

„V hlavě mám olympijskou sezonu, a jestli se dostanu do Tokia, tak už budu moct skončit. Ale jestli mi to dál půjde, asi bych si kariéru ještě protáhnul,“ přemítá.

Aby se na olympijské hry probojoval na stovku, potřebuje rodák z Brna zvládnout minimálně jeden rychlý čas. „Loňský rok se nepočítá. Předloni jsem zaběhl 10,16, ale k tomu by se hodil ještě jeden pěkný výkon,“ dodává otec tříletého Tomáše.

Lada Vondrová o smíšené štafetě (4 x 400 metrů)

„Nastoupím s Barborou Malíkovou, ale o tom, kdo poběží z kluků, se bude ještě rozhodovat. Asi hlavně podle toho, v jakém složení se představí mužská štafeta. Do přípravy jsem dala všechno, protože to je cesta, jak se dostat příští rok na mistrovství světa. Smíšená štafeta je pořád něco nového, tak může dojít k překvapením. World Relays jsou specifické i tím, že jde o začátek sezony a člověk nemá v nohách žádný závod. Všechno se u mě zdá v pohodě, i když nemohu být ve stodvacetiprocentní formě. Avšak věřím, že předvedu maximum. Těžko ale mohu říct, na jaký čas bych mohla mít. Štafeta je úplně něco jiného.“