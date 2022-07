To se ovšem ve finále závodu na 400 metrů překážek tak trochu čekalo. Světový rekordman totiž až v dějišti šampionátu poprvé nastoupil po svalovém zranění, které utrpěl na jaře na mítinku v Rabatu. „Pro mě se pokaždé jedná o vlastní boj. Na dráze chci ze sebe vždycky vydat maximum. To jsem udělal i teď, i když raději beru medaili,“ nechal se slyšet Warholm, který doběhl sedmý za 48,42 sekundy.

Prohrál boj s časem

Na stadionu Hayward Field s přehledem zvládl rozběh i semifinále a výborně začal také závod o medaile. V polovině trati vedl, vypadalo to, že by mohl opět triumfovat a navázat na tituly z let 2017 a 2019. Ve druhé zatáčce však na osmé překážce zakolísal a začal ztrácet. Ještě sto metrů před cílem běžel třetí dvě desetiny za vedoucím Alisonem dos Santosem.

Získala dvacet medailí. Raketa Fraserová vládne i v 35 letech, zastínila Bolta

Pak mu ale došla šťáva. Převalila se přes něj většina soupeřů a mohl už jen sledovat Brazilcův triumf, který dosáhl třetího nejlepšího času historie 46,29 a překonal rekord MS.„Samozřejmě jsem zklamaný… Tihle kluci dělají to samé co já. Každý den tvrdě pracují. Mám k nim obrovský respekt. Tohle je jejich den a doufám, že si ho užijí,“ složil poklonu svým přemožitelům. „Udělal jsem hodně tvrdé práce, abych se mohl na šampionátu představit, ale nestačilo to. Jednalo se o boj s časem,“ přiznal Seveřan s tím, že od zranění stehna v Maroku uplynulo jen necelých sedm týdnů.

Přijede do Mnichova?

Ovšem spekulace, že by těžkou porážku v Oregonu zavinily zdravotní problémy, odmítl. „O to se nešlo. Jen jsem se zakyselil a zbrzdila mě únava. Chtěl jsem vyhrát, ale kvůli léčbě jsem neměl dost času na kvalitní trénink,“ poznamenal Warholm. „Tak to prostě je. Dřív jsem míval štěstí a posbíral spoustu vavřínů. Teď se ale situace obrátila. Je to něco, co je potřeba přijmout a žít s tím. Já to ale takhle nechci. O tohle nestojím,“ naznačil sebevědomý Nor, co si myslí o prohře.

Pryč od režimu. Kubánská oštěpařka před MS utekla na letišti své výpravě

Je otázkou, jestli se za necelý měsíc pokusí o reparát na mistrovství Evropy v Mnichově. V Bavorsku by měl obhajovat zlato a v Eugene ho porazil jen jeden Evropan.